繼吳興整宅後再一案 許淑華促成第2起自主都更案

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

長達12年位於信義區忠孝東路五段的「信義雅祥」自主都市更新案，台北市議員許淑華今（17）日表示，正式舉行動土典禮後，這也是她繼吳興整宅後，第二個成功推動完成的自主都更案。

許淑華指出，雅祥都更案早在15年前即由居民自發規劃，然而都市更新程序繁瑣，需長時間進行住戶整合，加上市府態度消極，導致進度一再延宕，都更對許多長輩而言成了遙不可及的目標。隨著時間推移，建物持續老化，甚至出現樹木與藤蔓生長進屋內、樓梯間的情況，嚴重影響居民的生活品質。

許淑華說，長年居住於此的居民多次向她反映困境，有人形容環境「像鬼屋一樣」，也有不少長輩因居住安全與生活條件惡化，被迫搬離原本的家園，在外租屋生活。

許淑華表示，自己從12年前起，便一路陪伴住戶與市府溝通協調，參與多次會勘、地方說明會，整合居民意見，並在議會多次質詢，持續追蹤都更進度。多年來，除關心工程推動外，也與住戶建立深厚情誼，彼此宛如家人。

許淑華說，透過一步一腳印的努力，終於完成這項看似不可能的任務。信義雅祥都更案未來將興建地上13層、地下4層的新建物，總戶數133戶，整體工程預計4至5年完工，提供居民安全、舒適的全新生活空間。

許淑華強調，自己的最大心願，就是讓長輩們能夠安心「入厝」，在新的家園中安穩生活。未來也將持續監督工程品質與進度，確保都市更新順利完成，真正實現居民長年的期待。

