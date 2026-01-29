繼哈佛前校長戀情...「美女經濟學家」再爆當二奶還生娃：假股東分紅、真滿月宴

號稱「美女經濟學家」的金刻羽與中國豪車經銷商寶利德創辦人余海軍爆非婚生子。圖／翻攝自微博

中國前財政部長金立群的女兒金刻羽，號稱「美女經濟學家」日前出席香港「亞洲投資者大會」，與經濟學家暢談中國經濟轉型，然而去年11月，金刻羽才遭外媒爆與捲入性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein）案的哈佛大學前校長桑默斯傳出婚外情，如今再爆與中國豪車經銷商寶利德創辦人余海軍非婚生子，更以「股東分紅會」名義，為私生女舉辦滿月宴。

根據中國《鳳凰網》、《新浪財經》等媒體報導，金刻羽為倫敦政經學院最年輕的宏觀經濟學終身教授，不僅25歲就拿下為哈佛博士、精通4國語言，對於鋼琴、單簧管更是專業級水準，不過2025年11月，因愛潑斯坦案文件曝光，遭爆與哈佛前校長桑默斯以「Peril」作為金刻羽代號，與性犯罪者在信中討論該如何追求金刻羽、發生關係。

廣告 廣告

不過日前中國《財新網》以《豪車、謊言與入局者：寶利德破產迷局》揭露，金刻羽與中國豪車經銷商寶利德創辦人余海軍非婚生子，早在2022年7月24日余海軍便以「股東分紅會」名義，為私生女舉辦滿月宴，場面相當盛大，金刻羽父母也都有出席；不過當時余海軍還未與原配陳穎菲離婚，2人更育有6名子女。

報導指出，該「滿月宴」結束後，余海軍與陳穎菲竟挪走寶利德公司10億元資金，讓股東們損失慘重，包括網易創始人丁磊投資10億、阿里合夥人胡曉明投資1億，甚至浙江省省長呂祖善的兒子呂鍾霖也是寶利德的股東之一。

雖然目前《財新網》已經刪除該篇報導，不過外界對於搾取10億元資金一事並未加以關注，反而對金刻羽及余海軍的八卦議論紛紛。



回到原文

更多鏡報報導

男星「躺在床上」就能賺錢！僅靠一批超級粉絲 5年收益達8千萬

YTR召8千人砸3600萬買彩券「集體作夢」 開獎結果出爐

年僅2歲就創2項金氏世界紀錄！「花式擊球、雙打皆行」成司諾克小神童

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答