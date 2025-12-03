繼女遭前男友反鎖房內灑汽油 繼父破門救人

〔記者黃佳琳／高雄報導〕29歲戴姓男子與陳姓女子分手後，他不甘心想挽回，但陳女堅持不肯，戴男竟帶著汽油闖入陳女家，往自己身上澆淋汽油後，按壓打火機打算同歸於盡，但打火機未點燃，陳女的繼父聽到呼救聲，趕緊破門救人，戴男被檢方依殺人未遂罪起訴，並向法院求處7年以上重刑。

檢方指出，今年7月，戴、陳分手後，陳女發現戴男仍能掌握她的行蹤，只要她到某個地點，戴男不久後就會現身，陳女直覺有異，請友人檢查機車，果然發現機車被安裝GPS追蹤器。

追蹤器被摘除後，戴男找不到陳女，只好到她上班地點和小港家堵人，但陳女始終保持冷陌態度，沒想到竟惹來戴男不快，今年9月24日晚上11點多，戴男前往陳女家找人時，看到陳女的繼父正在屋外餵貓，他趁機溜進家裡，直接走上二樓陳女房間，見陳女在房間時，立即入房將房門反鎖，再拿出預藏的汽油朝自己身上澆淋，揚言要同歸於盡。

戴男嗆完聲後直接按壓打火機，但打火機按了幾次都沒反應，此時，陳女的繼父聽到呼救聲，立即破壞房門上的壓克力板，再伸手探入房內解鎖，繼父和繼兄聯手壓住戴男，但戴男卻趁機落跑。

警方報後循線逮人，高雄地檢署偵查時，戴男坦承帶汽油去陳女家潑灑，但辯稱自己只是想嚇嚇她，故意拿無法點然的打火機，沒有放火的企圖，但檢方認為他不知反省，且有高度再犯的可能性，偵結後依殺人未遂罪起訴，並向法院求處7年以上重刑。

