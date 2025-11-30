繼女遭性侵為索賠償費 狠女撂人圍剿色男砍斷手腕

徐男等嫌犯被警方拘提到案。翻攝畫面

新北市張姓女子因其繼女疑遭謝姓男子性侵，今年4月找來林姓、陳姓及黃姓友人商議將謝男先押到新莊徐姓友人住處後，再以利器向其所討賠償金，並談定款項得手後，由林男跟張女對分，而一干人等於24日晚間行動後，眾人持刀將謝男砍成重傷，右手腕還因此重傷截肢，所幸送醫急救後撿回一命，新北地檢署偵結後，依殺人未遂起訴張女等5人。

起訴書指出，張女先於4月23日與林男、陳男相約在新店達觀路商討繼女遭謝男性侵的處理方式，當場眾人談定，要將謝男強押至新莊徐姓友人的住處後，再由眾人持利刃向其索討100萬元賠償金，若款項順利得手後，將由張女及林男對分。

眾人議定後，張女先於24日晚間9點多，前往謝男位於中和秀朗路三段的宮廟地下室，確認他單獨在家後，立即透過通訊軟體傳送「趕快來，他一個人在樓下」、「他爸不在」等訊息，通知林男等人前往，而林男等人則於新莊徐男住處集合，由陳男開車載送接應。

一干人等抵達後，林男、徐男、黃男各持1把西瓜刀下樓，本來想持刀強押謝男離開，不料遭到強烈抵抗，眾人因此圍毆、砍殺謝男頭部、臉部、手部等，直到謝男倒地不起後，眾人不理會其受傷嚴重，直接逃離現場。

謝男遭砍造成右手腕關節外傷導致部分截肢、頭皮開放性傷口、左耳撕裂傷、前胸壁挫傷造成外傷性休克、急性呼吸衰竭，謝男於深夜11點自行爬到1樓，向路人求救後立即失去意識，經救護車到場將他送往醫院急救後，最後成功剪回一命。

警方獲報後，於隔日凌晨12點半左右，以車追人循線在新莊天祥街攔查陳男駕駛的車輛，除當場將他逮捕外，另於新莊查獲徐男以及犯案後的血衣，當天上午又於中和莒光路逮捕林男、黃男等人到案，並在眾人落網後，再次於徐男住處查扣犯案刀械4把，警詢後依殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦。

眾人接受調查時，皆坦承犯行，陳男向檢警供稱，事前張女曾表示「如果他錢拿不出來或拒絕的話，就看你們要怎麼處理」，要離開現場時，林男還曾說「殺了很多刀、很嚴重」、「押不走所以才動刀」等語。

檢方偵結後，認5人涉犯《刑法》殺人未遂、3人以上共同犯攜帶凶器私刑拘禁未遂等罪嫌，對5人提起公訴，並請求法院從重以殺人未遂論處，而5人之犯行具有犯意聯絡及行為分擔，因此論以共同正犯。



