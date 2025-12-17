繼女饅頭媽又懷孕！47歲陳小菁升等9孫嬤 過年紅包必破50萬

【緯來新聞網】47歲陳小菁今（17日）代表三立八點檔《百味人生》「葉家的女人」接受訪問，現實中是家裡地位最高的人，春節習俗都不漏，算是相當傳統的人，負責張羅所有事，包括每年都得開三桌的年夜飯。紅包的部分，只要是晚輩都會給，她和老公合包出去的金額超過50萬元，但自己同樣會有一包「最大份的」。

陳小菁竟然是9個孫的阿嬤。（圖／記者許方正攝）

「戲說一姐」陳小菁嫁給大12歲商人林佐岳，加上自己生的小孩，一瞬間就是4寶媽，其中先前捲入小三風波的28歲網紅「蠻頭媽」排行第三。陳小菁將迎接饅頭媽的第四寶、也是第9個孫子，讓坐一旁的林秀玲聽傻了：「蛤！妳當阿嬤了！」她講冷笑話：「我做三輪車，跑得比叫快。」



一大家要過年，每年至少準備三桌菜，她透露：「我之前都會自己煮的，看到拜拜的東西都自己準備，有些東西我會先預定，我會出一張嘴，要功夫的菜，我才會下處。」她特別提到，家中女權主義，入席都是由女生優先，不過笑說：「是他們等我們啦！」



她自己生的女兒目前是國二，正值青少年時期，不過好在寶貝個性和她一樣，比較直率、大剌剌，和同儕相處融洽，不會太操心。至於繼女饅頭媽捲入小三風波，她說：「感情的事情都讓孩子去決定，畢竟他們有自已的想法，就只能提醒他們，大致的規矩她都懂，所以我們不動煩惱。」那會幫忙她帶即將出生的第四個小孩？她馬上拒絕：「我不喜歡帶孩子，我愛好自由！」

廣告 廣告

陳小菁掌管家中大權。（圖／記者許方正攝）

更多緯來新聞網報導

趙詠華暴瘦8公斤明顯小1號 施孝榮為他們救不回髮際線

阿沁靠版稅賺翻！F.I.R.第三代被虧面目全非 認了也沒輒「擋不住建寧」