繼女饅頭媽將生四寶 「戲說一姐」陳小菁當9孫現成阿嬤！揭過年紅包驚人金額

「戲說一姐」陳小菁（右）是饅頭媽的繼母。鄒保祥攝

28歲的網紅饅頭媽（林榆芯）10月時宣布懷第四胎，孩子的爸身份成謎。她的繼母是「戲說一姐」陳小菁，17日與林秀玲、璟宣出席三立《百味人生》記者會，被問到饅頭媽「又要生了」，先是尷尬大笑，並說：「她們有能力，我們也不反對。」

加上饅頭媽腹中女兒，陳小菁的老公林佐岳共有9個孫子、孫女，直接當「現成阿嬤」，但陳小菁笑說都叫小朋友們叫她「大美女」，直呼：「我滿吃虧的。」一旁林秀玲大驚她已當阿嬤，直呼：「跑那麼快！」陳小菁開玩笑說：「因為我搭三輪車。」

廣告 廣告

陳小菁（左起）、林秀玲、璟宣戲外都是媽。鄒保祥攝

陳小菁也透露已體驗過一次帶所有小朋友們出遊，開著超大休旅車，自己彷彿是幼稚園園長，車上都是小朋友們唱歌、玩鬧的聲音，相當熱鬧。不過直呼自己不會幫忙照顧饅頭媽將生的小孩，「當然不需要，因為我愛好自由，比較喜歡出來拍戲」。而饅頭媽曾透露，自己的親生媽媽會幫忙帶小孩，放假時林佐岳也會主動來帶其他孩子出門玩。

至於過年是否要準備很多紅包？陳小菁透露是跟老公一起合包，家中財務由她掌管，坦言50萬起跳，老公也會包給她「安太座」，她笑稱：「他的錢是我的，我的（錢）還是我的。」

陳小菁（左）與璟宣劇中演姐妹。鄒保祥攝

坦言小孩進入叛逆期！陳小菁「裝笨」對付

陳小菁與林佐岳的女兒已經國二，坦言已經有點叛逆期，對於小孩頂嘴或嗆聲，她笑說自己都會「示弱」，對孩子說：「我就是笨啊，你要告訴我，要教我。」至於對繼女們，她也說：「她們不用服我，我更佩服她們，年輕人有些想法也沒有錯，我都可以接受她們的意見。」

饅頭媽之前兩度傳出當人小三風波，陳小菁則表示：「感情的事讓他們自己決定，他們有他們的想法。」至於是否會提點一些事情？陳小菁則說：「大致的規矩他們都懂。」

陳小菁當現成阿嬤。三立提供



回到原文

更多鏡報報導

夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你

連晨翔「被女兒哄睡」超萌老婆視角曝光 劉品言連發6圖無奈喊2字回應

葉全真斷開萬年緋聞陳昭榮爆有新歡 男友身份被起底！約會被認出慌張解散