繼完美封關再開紅盤！台股2026首交易日逼近三萬大關、收29349.81點...台積電強勢漲至1585元

台股2025年完美封關，收28963.6點，帶動大盤的台積電也收在歷史新高1550元，而今（2日）2026年開春首個交易日，台積電再一路狂飆至1585元，持續創高，帶領台股走高，強勢漲400點，指數來到29363點；不過受到其他類股走跌，指數稍微收斂，最終在收29349.81點，逼近三萬大關。

有關台股今日前十大成交額，第一名台積電強漲35元，收1585元，成交額586.24億；第二名的華邦電漲停來到90.8元，成交額364.63億；第三名的南亞科則漲14元，收207元，成交額276.58億；第四名聯發科漲了40元，收1470元，成交額167.89億；第五名的金居漲13元，收290元，成交額163.44億元。

剩餘五名分別為京元電子漲20元，收在267.5元，成交額149.87億；力積電漲2.55元，收在42.1元，成交額145.08億；緯創漲4.5元，收在155元，成交額138.46億；群創漲1.05元，收在18.1元，成交額137.23億；鴻海漲1.5元，收在232元，成交額133.35億。



台積電日前也宣布，2奈米（N2）製程技術如期於去年第四季量產，N2及其衍生技術將因台積電持續強化的策略，進一步擴大技術領先優勢；有外媒報導，蘋果iPhone 18系列高階款新機搭載的A20處理器，即是採用台積電2奈米製程生產。

