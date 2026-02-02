繼宮﨑駿、新海誠後 日動畫《青空花火物語》再闖柏林主競賽

《青空花火物語》一登場就受到世界矚目，台灣預計4月上映。（華映提供）

第 76 屆柏林國際影展日前公佈主競賽名單，法日共同製作的日本動畫長片《青空花火物語》入圍，將於柏林舉行世界首映，角逐最高榮譽金熊獎，導演四宮義俊感性說：「這是與我並肩坐在桌前、親手繪製作品的夥伴，以及參與聲音與音樂製作的眾人共同努力的結果。無數的可能性在畫面中結晶並融合，最終讓這部作品傳達到了柏林。」

四宮義俊曾多次和知名動畫導演新海誠合作，也是日本繼2002年宮﨑駿《神隱少女》、2023年新海誠《鈴芽之旅》後，少數能躋身3大國際影展主競賽殿堂的日本動畫，讓《青空花火物語》一登場就受到世界矚目，台灣預計4月上映。

廣告 廣告

《青空花火物語》是四宮義俊首部動畫長片作品，他曾參與新海誠的作品《追逐繁星的孩子》、《言葉之庭》及《你的名字》的製作，細膩唯美的風格讓人驚艷，而四宮義俊的最大特色，在於他是1位正統的「日本畫畫家」，他將傳統日本畫（Nihonga）中特有質感及寫意筆觸，大膽地融入數位動畫之中，使得電影畫面跳脫傳統的平滑感，呈現出宛如流動藝術品般的層次，動畫更安排了日本新生代演員古川琴音及萩原利久擔任配音。

更多中時新聞網報導

NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸

漫才少爺 日本靈魂住進台語日常