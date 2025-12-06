繼封小紅書後抖音也不容忍 林沛祥：民進黨政府為意識形態服務

國民黨立委林沛祥。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民進黨政府繼封鎖小紅書後，聲稱對抖音也將不容忍。國民黨立委林沛祥今揶揄，古有只許州官放火、不許百姓點燈，今有只准臉書搞詐騙、不准紅書賣美妝，民進黨學中國大陸網路長城反民主、反科技，已到匪夷所思地步。

林沛祥批評，民進黨政府明明知道詐騙最多的平台與網站不是小紅書，但卻逢紅就反，甚至連美國都不敢輕易動的抖音，也要考慮禁止，這就是完全為意識形態服務而做出的政策。

