繼小紅書後抖音恐也遭禁 鄭麗文：民進黨政府心態就是要數位戒嚴
記者周志豪／台北報導
民進黨政府繼封鎖小紅書後，聲稱對抖音也將不容忍。國民黨主席鄭麗文今批評，民進黨政府心態就是要數位戒嚴，質疑相關行為就是總統賴清德口中的打掉雜質、洗滌人心的系列做法，但也提醒，反民主對台灣不會有好處。
鄭麗文表示，過去民進黨想推數位中介法已引起全網暴動與反彈，如今不死心還繼續打著國安、反詐名號幌子，進行網路言論相關箝制，直接封殺平台，就是意識形態作祟，但對真正的詐欺，民進黨政府不去管，也管不動。
鄭麗文說，民進黨政府挑小紅書、抖音下手，大家都看得懂，充分再次暴露民進黨威權、反民主心態，也暴露出民進黨對當前台灣年輕人沒有信心，但到底在怕什麼？
鄭麗文質疑，憑什麼民進黨想打壓誰就打壓誰、想沒收誰就收誰？台灣不是法治社會？政府不需要依法行政，中間違法、違憲、完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府獨裁心態。
鄭麗文上午出席苗栗縣黨部黨情活動時也批評，國民黨是做事的團隊，民進黨卻無所不用其極的是鬧事的政府；國民黨希望帶給全台灣安定、安心、安全，但民進黨卻每天撕裂、製造仇恨與恐懼。
鄭麗文說，國民黨永遠把孩子未來放第一位，照顧弱勢，拚民生、幸福、建設，幫台灣餅做大，讓台灣民眾在繁榮、富庶、安全社會中追尋夢想；不搞鬥爭、撕裂台灣、恐懼與仇恨動員，盼帶給台灣希望與陽光，而非狂風暴雨。
