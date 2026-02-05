繼川習會首度通話...川普大談交易順利避中方說詞...汪浩：美方鬥而不破，讓對手無法翻桌卻持續失血

繼去年APEC於南韓會面後，美國總統川普昨（4日）與中國國家主席習近平兩人進行通話，談到關於台灣問題，習要求美方慎重處理對台軍售，不過川普則是強調雙方達成交易，包括採購美國農產品、石油和天然氣等議題。對此，牛津大學國際關係學博士汪浩指出，川普把重點放在「氣氛良好」與個人關係，一手維持關稅與軍售，一手用交易與禮遇挖牆腳，讓對手無法翻桌、卻持續失血，正是「鬥而不破」的核心。

對於兩人通話，汪浩表示，昨晚川普與習近平的通話，再次展現美中關係的真實狀態，即高度對抗下的戰術性穩定。

汪浩指出，川普的說法充滿交易語言，農產品、能源、引擎交付一字排開，語氣輕鬆，重點放在「氣氛良好」與個人關係；而新華社版本則罕見直白，將台灣定義為「中美關係最重要的問題」，卻只換來川普一句「我重視中方關切，願保持溝通」的模糊回應。



汪浩認為，這種不對稱本身就是訊號，習近平把話說重，卻沒得到任何實質承諾；川普則選擇打哈哈，既不接球，也不反駁，讓立場停在既有框架內。他說，尤其值得注意的是習近平要美方「慎重處理對台軍售」的措辭，相較以往「強烈反對」，已明顯降溫，反映北京此刻更在意整體局勢穩定，而非正面對撞。



汪浩指，在伊朗、俄羅斯議題上，中國同樣選擇降噪，轉向向美國採購油氣，顯示其戰略重心是爭取時間、避免二次關稅承壓；川普則一手維持關稅與軍售，一手用交易與禮遇挖牆腳，讓對手無法翻桌、卻持續失血。



汪浩分析，這正是「鬥而不破」的核心，競爭不退場，對抗不升級，真正的關鍵不在通話本身，而在紅線是否被守住，只要台灣與科技封鎖未被交換，這場笑談式通話，對美國而言仍是佔據主動的布局。

