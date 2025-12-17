繼布朗大學後又傳校園槍擊命案! 麻省理工暗夜3槍響 教授家中遇刺身亡

波士頓警方封鎖麻省理工(MIT)教授·盧雷羅槍擊命案現場 圖 : 翻攝自瀟湘晨報

[Newtalk新聞] 繼美國布朗大學 13 日發生 2 死 9 傷的槍擊事件慘劇後，美國麻省理工學院（MIT）和波士頓當地警方證實，該校一名教授近日在家中遭槍擊，送醫後不治身亡。

布魯克萊恩警方表示，15 日晚 8 時 30 分左右接到報警，稱一處公寓發生槍擊事件。47 歲的葡萄牙籍核科學與工程教授努諾·F·戈麥斯·盧雷羅身中多槍，由救護車送往波士頓醫院，於 16 日上午去世。目前無人被拘留，案件正以兇殺案方向進行調查。

有鄰居向媒體表示，當晚聽到 3 聲類似槍響的巨響，起初還以為是有人在用力踢門。長期居住在該社區的安妮·格林沃爾德提到，盧雷羅教授有一個家庭，孩子就在附近上學。

麻省理工(MIT)校門 圖 : 翻攝自瀟湘晨報

盧雷羅於 2005 年在倫敦帝國理工學院取得物理學博士學位。2016 年，盧雷羅加入麻省理工學院，並於 2024 年被任命為該校等離子體科學與聚變中心主任。學校介紹稱，他是一名理論物理與聚變科學家，在磁化等離子體動力學領域有知名研究。該領域主要關注外部磁場如何影響帶電粒子的運動。

該中心前任主任鄧尼斯·懷特評價他「作為導師、朋友、老師和領導者，他都以富有感染力的表達和深刻的同情心受到廣泛尊敬」。

物理系主任迪普托·查克拉巴蒂也表示，盧雷羅是等離子體物理學的重要推動者，近期研究工作「開拓了一個特別令人興奮的新科學方向」。

