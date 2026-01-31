繼張又俠後…陸應急部「一把手」確認落馬 官方：涉違紀違法

繼解放軍高層、中共中央軍委副主席張又俠被查後，大陸應急管理部部長王祥喜29日臨時缺席央企重要會議，也引發外界對於其「落馬」的猜測與討論。大陸官方今（31）日證實，王祥喜涉嚴重違紀違法被調查。

王祥喜涉嚴重違紀違法被查。（資料照／翻攝《央視網》）

陸媒《新京報》報導，根據中共中央紀委國家監委網站，應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

翻查大陸應急管理部的官網，1月27日，應急管理部黨委召開2025年度民主生活會，部黨委書記、部長王祥喜主持會議並作總結講話。1月26日甘肅發生地震後，當時王祥喜立即作出部署，要求盡快核實震情災情，全力做好災情排查和搶險救援準備等工作。

不過，王祥喜29日臨時缺席中央企業安全生產工作視訊會議。大陸知名記者李微敖更在微博發文提到，「部長不見了，原定要開的會，在會前半小時通知，緊急變更…」，引發網友熱議。

公開資料顯示，王祥喜曾長期任職於湖北，歷任荊州市市長，隨州市委書記，湖北省政府秘書長等職務。2017年任湖北省委常委、政法委書記，2019年任國家能源投資集團黨組書記、董事長。2022年，王祥喜上任應急管理部黨委書記、部長。

