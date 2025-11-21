繼張忠謀後再獲殊榮！魏哲家、劉德音赴美領取半導體界最高榮譽「諾伊斯獎」

台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音將獲得SIA頒發的半導體產業最高榮譽「諾伊斯獎」。SIA提供



台灣半導體產業再寫歷史新頁！台積電董事長暨總裁魏哲家與前董事長劉德音，於美國時間20日晚間在加州聖荷西獲頒美國半導體產業協會（SIA）2025年「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）。這不僅是該獎項少見「雙人獲獎」，更是繼創辦人張忠謀於2008年獲獎後，台積電領導層再次榮獲此一半導體產界最高殊榮，象徵台灣在全球晶片供應鏈中不可撼動的關鍵地位。

魏哲家、劉德音在台積電雙強聯手28年，魏哲家與劉德音都親自出席領獎典禮。兩人在致詞時，特別提及彼此共事歷程，並互相感謝對方的支持與合作。

值得注意的是，剛當選SIA董事會主席的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）也同台見證這一時刻，並與兩人共同探討半導體產業的未來發展。現場聚集了多位台灣背景的重量級領袖，充分展現在全球科技領域的影響力。

SIA董事會主席的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）與台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音將共同探討半導體產業的未來發展。翻攝自Linkedin SIA官網。

SIA高度評價：重塑全球半導體生態

SIA總裁兼執行長John Neuffer對此給予高度評價，指出魏哲家與劉德音是「半導體產業的佼佼者」。他強調，在兩人的領導下，台積電不僅徹底革新了晶片製造技術，更重塑了美國及全球的現代半導體生態系統。

SIA指出，台積電開發了無數突破性的技術，推動了個人電腦、智慧型手機及人工智慧（AI）的興起，並顯著拓展全球業務，在美國等地設立關鍵製造據點，成為全球半導體供應鏈的基石。

「羅伯特‧諾伊斯獎」由美國半導體產業協會於1990年設立，旨在紀念英特爾（Intel）共同創辦人Robert N. Noyce，每年頒發給在技術或公共政策領域對半導體產業有傑出貢獻的領導者。過去獲獎者名單亦顯赫一時，除張忠謀（2008年）外，超微執行長蘇姿丰（2020年）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（2021年）及英特爾前執行長陳立武（2022年）皆曾獲獎。

