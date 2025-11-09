繼往開來 年輕世代承擔與使命

花蓮靜思堂舉行，第二梯次海外慈濟志工受證典禮，來，今天有一百三十多位志工，正式受證，有不少是三十歲左右的年輕人。受證，不只是儀式，也是使命的傳承。

「 發觀世音菩薩的心。」

別上「佛心師志」的那一刻，28歲的新加坡慈濟志工 李婉綺激動落淚，慈二代的她從小跟著媽媽做慈濟，從慈青到志工接下來，要承擔慈善幹事。新加坡慈濟志工 李婉綺：「再繼續跟著上人的腳步，好好地做 然後好好地學，然後 也要帶更多年輕人一起來參與。」

新加坡慈濟志工 陳盈盈：「很欣慰有新一代，能夠這麼快來受證，希望更多像她這麼年輕的，就可以來受證。」

「 發心立願。」

做慈濟的年輕人還有她，馬來西亞的顧瑜紘，大學時期曾與慈青夥伴們投入音樂手語舞台劇演繹，32歲的她將要承擔見習培訓的課務組長，和更多年輕人分享經驗。馬來西亞慈濟志工 顧瑜紘：「很久沒有見到上人，已經帶著這個期許，10年前在慈青的時候，想要回到這邊，就是告訴上人說，孩子回來了，我要承擔更多的東西，我要承擔你的米籮。」

慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會，今天進行第二梯次，第一場的受證儀式，來自12個國家地區的134位志工，歡喜加入慈濟大家庭。證嚴上人開示 ：「見證 我這一大群的資深菩薩，他們的行動 他們的語言，從各國的菩薩回來，都要看著 看進去，要記憶著 慈濟人的行動，要如何 如何合群。」

受證，是一份深刻的承諾，也是行動的起點。年輕志工的加入，為慈濟注入源源不絕的活力，讓慈濟慧命代代延續。

