《繼往開來》雕塑個展 花縣石雕博物館登場

花蓮縣文化局隆重推出國際雕塑展覽《繼往開來》(Inheritance)，邀請土耳其雕塑家杜爾甘於一月九日至三月二十九日假花蓮縣石雕博物館大廳辦理雕塑個展（見圖）。

雕塑個展將於一月十日下午二時舉行開幕茶會，由文化局局長陳建村、藝術家?mit Turgay Durgun、策展人蔚龍藝術總經理王玉齡共同為展覽揭開序幕，透過雕塑展現材料、時間與文明交織而成的生命流動與思考。

文化局長陳建村表示，花蓮縣石雕博物館長年作為臺灣地方文化與石材工藝重要策源地，亦是推動石雕創作與國際交流的重要平台，本次邀請國際藝術家杜爾甘展出雕塑作品，透過多元材料與當代語彙，回應人類文明、自然環境與時間演進的關係，讓觀眾從花蓮出發，看見國際當代雕塑的多元面貌。

杜爾甘來自土耳其伊斯坦堡，是一位結合街頭塗鴉與公共雕塑的跨界藝術家，其創作深受古代文明、神話敘事與建築語彙啟發，擅長運用石材、不鏽鋼與青銅等材料，結合古典工藝與當代思維，探討承繼、轉化與人類演化等核心議題。

本次展覽以《繼往開來》為題，意在呈現「承繼」與「轉化」的動態關係，作品不僅承載歷史與文化脈絡，更反映創作中的再造與生成精神，在材質選用與工藝呈現上，杜爾甘展現對材料特性的深厚掌握與創新實驗精神，部分作品更內建程式控制系統，透過緩慢而精確的運動，賦予雕塑彷彿具有生命般的動態律動，觀眾可透過與作品的動態互動，感受雕塑在空間中所編織出的張力與節奏。此外，展覽中首次亮相藝術家的全新作品《崛起》（我們共生），引導觀者思考自身所承載的生物、文化與情感記憶。

《繼往開來》雕塑個展展期至三月二十九日，歡迎民眾前來花蓮縣石雕博物館一樓大廳參觀，透過藝術家的作品，親身感受當代雕塑在時間、材料與生命間的對話。