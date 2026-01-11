《繼往開來》雕塑個展 花蓮縣石雕博物館亮相

花蓮縣文化局隆重推出國際雕塑展覽《繼往開來》(Inheritance)，邀請土耳其雕塑家杜爾甘於一月九日至三月二十九日假花蓮縣石雕博物館大廳辦理雕塑個展，並舉行開幕茶會，由文化局長陳建村、藝術家、策展人吳雪慧、蔚龍藝術總經理王玉齡共同為展覽揭開序幕（見圖），透過當代雕塑展現材料、回望時間與文明交織而成的生命流動與思考。

文化局局長陳建村表示，花蓮是一個擁有豐富石材資源與深厚石雕文化底蘊的地方，多年來花蓮縣政府致力於將花蓮石雕博物館打造成為臺灣最重要的石雕藝術殿堂，不僅保存與傳承在地的石雕藝術，更積極推動國際藝術交流，讓花蓮的文化能量與世界接軌。本次展覽主題《繼往開來》非常契合花蓮文化發展的期許，「繼往」代表珍視歷史、尊重傳統，「開來」則象徵擁抱創新與迎向未來，以開放心胸接納多元藝術表現。

藝術家杜爾甘表示，三年前首次因友人參與石雕藝術季造訪花蓮石雕博物館，便萌生在此辦展的嚮往；歷經三年努力，感謝花蓮縣政府與花蓮文化局的支持，終於實現夢想。其創作融合古代文明、神話敘事與建築語彙，結合工藝技術與當代思維，展現對材料的深刻掌握與實驗精神。部分作品更結合程式控制系統，透過緩慢而精準的動態運作，賦予雕塑彷彿具生命般的律動，引領觀眾在互動中感受空間所編織出的節奏與張力。

本次展覽《繼往開來》雕塑個展展期至三月二十九日，誠摯邀請所有鄉親朋友前來花蓮縣石雕博物館一樓大廳參觀，親身感受當代雕塑在花蓮的空間時間、材料與生命間的對話。