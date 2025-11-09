繼承好萊塢女星百億遺產！中國「最牛軟飯男」驚傳離世 晚年淒涼孤獨死

娛樂中心／綜合報導

中國富豪慈善家李春平驚傳10月在北京離世，享年76歲。他過去聲稱繼承年長他38歲的好萊塢女星百億遺產，身家高達人民幣268億元（約新台幣1166億元），投身公益也不遺餘力，被外界封為「百年慈善第一人」、「史上最牛軟飯男」。豈料他晚年罹患阿茲海默症，據悉上月病逝醫院，身旁並沒有親友在場。

李春平驚傳離世，享年76歲。（圖／翻攝自百度百科）

李春平曾透露自己年約30歲時，被美國一名年過6旬的婦人看上，儘管他拒絕兩人婚事，不過仍以養子身分被對方帶到美國，一起生活13年直到老婦病逝。隨後他帶著鉅額遺產返回中國，坐擁400多坪豪宅、3輛勞斯萊斯，以及多位司機、保鑣、傭人等，生活相當富足。至於當年「包養」他的對象，一度傳出是奧黛麗赫本或葛麗泰嘉寶，不過他一概否認，強調對方臨終前要求不得洩漏她的身分，只透露是位不太有名的女星。

李春平自稱年輕時遭好萊塢女星包養。（圖／翻攝自百度百科）

豈料，李春平2017年被診斷出罹患阿茲海默症，還傳出被迫與保姆結婚，晚景淒涼。最終傳出於上月離世，結束傳奇般的一生。

