《繼承者們》演員宣布結婚引退！趙潤宇發女友合照放閃：遇見想共度一生的緣分

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

憑藉《繼承者們》、《花美男拉麵店》走紅的韓國演員趙潤宇昨（1）日晚間突宣布將結婚並引退，消息震驚演藝圈。趙潤宇在IG上發文表示：「在長時間的深思熟慮後，我遇見了想要共度一生的珍貴緣分，為了描繪屬於我們的平凡而珍貴的日常，我決定結束自己長達15年的演員生涯。」消息一出，令大批粉絲感到不捨。

趙潤宇在IG發出自己與女友的合照，並坦言：「21歲出道後，只看著『演員』這條路一路奔跑了15年，因為這段時光真的非常珍貴，在經過長時間慎重的思考後，直到現在才向大家說出這個決定。」他接著表示，接下來的人生，是她出生以來第一次，想與那位想要一輩子守護的人一起，開心地描繪未來的生活。

廣告 廣告

趙潤宇自2011年以《花美男拉麵店》出道後，曾演出《假面》、《繼承者們》、《花郎》等電視劇，如今，突如其來的引退消息，也讓大批粉絲感到不捨，紛紛留言表示：「一直都在支持你，未來也會一直為你加油並祝福你」、「我會永遠支持你的」、「尊重潤宇演員的選擇～即使在遠方也會一直為你加油～只走花路吧」、「為你感到開心」。

更多FTNN新聞網報導

台八女神拋震撼彈！元旦宣布升格人妻 甜喊：選擇牽一雙手因為篤定

小粉紅正式升格人妻！公布懷孕隔天登記結婚 甜曬戶政登記照

林來瘋最終章！周杰倫真的來了 見證林書豪「高掛7號球衣」引退

