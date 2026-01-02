《繼承者們》男星宣布結婚退圈！為愛終結15年演藝路

趙潤宇宣布結婚+引退。(圖/IG@w2798ccc)

34歲韓國男演員趙潤宇，在新年第一天突拋雙重震撼彈，宣布將與交往逾4年的圈外女友結婚，並結束15年的演員生涯。消息曝光後，掀起韓網熱議。

趙潤宇2011年在《花美男拉麵店》以一角「禹賢宇」出道，後來接拍多部熱門劇，包括《欲戴王冠，必承其重-繼承者們》、《明日如歌》、《姐姐風采依舊》等，最新作品則是2023年的《陌生人》。

在韓國演藝圈打拚15年的他，新年首日無預警官宣引退，原來是他即將結婚了。趙潤宇1日在社群分享與圈外女友的甜蜜合影，並宣告人生進入新篇章，「在經過長時間的深思熟慮後，我遇見了一段想要共度一生的珍貴緣分。為了描繪屬於我們的平凡而溫暖的日常，我決定結束長達15年的演員生涯。」

他坦言從21歲出道至今，專注於演員這份工作的時光，對自己而言非常珍貴，所以經過深思熟慮，才對外公布這個決定，希望大家能溫暖地祝福他跟女友。

趙潤宇聲明全文

大家好，我是趙潤宇。

首先，祝福大家新年快樂，願新的一年充滿幸福與美好。

值此新年之際，有些話想向大家傳達，因此提筆寫下這封信。

在經過長時間的深思熟慮後，我遇見了一段想要共度一生的珍貴緣分，

為了描繪屬於我們的平凡而溫暖的日常，我決定結束長達 15 年的演員生涯。

21 歲出道，15 年來只朝著「演員」這條路奔跑的時光，

對我而言真的非常珍貴。

也正因如此，在長時間慎重思考之後，

我才能在現在向大家說出這個決定。

今後的人生，我想要第一次

與那位我想一輩子守護的人一起，

開心地描繪未來的生活。

請大家溫柔地守護、關注

我與相伴超過4年的珍貴戀人，

也是我最親密的朋友，一起度過的日常。

祝福2026年的新年，

大家都能擁有滿滿的健康與幸福。

謝謝大家。

趙潤宇 敬上

