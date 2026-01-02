中時新聞網

《繼承者們》男星宣布結婚退圈！為愛終結15年演藝路

蕭雅文
趙潤宇宣布結婚+引退。(圖/IG@w2798ccc)
趙潤宇宣布結婚+引退。(圖/IG@w2798ccc)

34歲韓國男演員趙潤宇，在新年第一天突拋雙重震撼彈，宣布將與交往逾4年的圈外女友結婚，並結束15年的演員生涯。消息曝光後，掀起韓網熱議。

趙潤宇2011年在《花美男拉麵店》以一角「禹賢宇」出道，後來接拍多部熱門劇，包括《欲戴王冠，必承其重-繼承者們》、《明日如歌》、《姐姐風采依舊》等，最新作品則是2023年的《陌生人》。

在韓國演藝圈打拚15年的他，新年首日無預警官宣引退，原來是他即將結婚了。趙潤宇1日在社群分享與圈外女友的甜蜜合影，並宣告人生進入新篇章，「在經過長時間的深思熟慮後，我遇見了一段想要共度一生的珍貴緣分。為了描繪屬於我們的平凡而溫暖的日常，我決定結束長達15年的演員生涯。」

廣告

他坦言從21歲出道至今，專注於演員這份工作的時光，對自己而言非常珍貴，所以經過深思熟慮，才對外公布這個決定，希望大家能溫暖地祝福他跟女友。

趙潤宇聲明全文

大家好，我是趙潤宇。

首先，祝福大家新年快樂，願新的一年充滿幸福與美好。

值此新年之際，有些話想向大家傳達，因此提筆寫下這封信。

在經過長時間的深思熟慮後，我遇見了一段想要共度一生的珍貴緣分，

為了描繪屬於我們的平凡而溫暖的日常，我決定結束長達 15 年的演員生涯。

21 歲出道，15 年來只朝著「演員」這條路奔跑的時光，

對我而言真的非常珍貴。

也正因如此，在長時間慎重思考之後，

我才能在現在向大家說出這個決定。

今後的人生，我想要第一次

與那位我想一輩子守護的人一起，

開心地描繪未來的生活。

請大家溫柔地守護、關注

我與相伴超過4年的珍貴戀人，

也是我最親密的朋友，一起度過的日常。

祝福2026年的新年，

大家都能擁有滿滿的健康與幸福。

謝謝大家。

趙潤宇 敬上

更多中時新聞網報導
傳統公有市場凋零 轉型路迢迢
〈外家〉MV破百萬點閱吳申梅偕尪曼谷放閃
消費革新 營造購物體驗成挑戰

其他人也在看

中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」　下秒全場尷尬了

中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」　下秒全場尷尬了

雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前246
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼

兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼

兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前273
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹

EBC東森新聞 ・ 3 小時前36
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」　大合照網笑翻：烈酒女團

張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」　大合照網笑翻：烈酒女團

由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前11
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯

羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯

天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」

常春月刊 ・ 2 小時前發起對話
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前73
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。

民視健康長照網 ・ 20 小時前412
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前10
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父

不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父

桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前162
將「隱形戰機」打回原形！　美批准對台軍售102億合約

將「隱形戰機」打回原形！　美批准對台軍售102億合約

美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。

中天新聞網 ・ 5 小時前111
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量

群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量

面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，截至上午11時即爆出逾56萬張大量，依舊成為開年盤面焦點

太報 ・ 1 小時前1
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。

天氣多一典 ・ 1 天前5
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡　他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了

邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡　他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了

邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發起對話
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

EBC東森娛樂 ・ 8 小時前6
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守

被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守

實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。

Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 20 小時前2
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點

塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。

中天新聞網 ・ 21 小時前5
曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓　吃巧克力也有用

曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓　吃巧克力也有用

66歲藝人曹西平29日在睡夢中猝逝，確切死因尚未出爐，不過其乾兒子透露，曹西平生前患高血壓，卻未就醫。若要改善血壓問題，須從飲食著手，營養醫學專家劉博仁提到，適量補充高鉀食物有助於穩定血壓，例如黑巧克力、紅棗、花生，水果方面可選擇榴槤、釋迦、芭蕉。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光

凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光

天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持　「驚人新動向」曝光

去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持　「驚人新動向」曝光

資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前57
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應

台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應

2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。

中時新聞網 ・ 3 小時前2