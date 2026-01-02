《繼承者們》男神爆「結婚引退」！娶交往4年女友 告別15年演員生涯
記者陳宣如／綜合報導
《繼承者們》男星趙潤宇在新年第一天（1日）於個人社群媒體宣布結婚並引退，結束長達15年的演員生涯。震撼消息一出，立即引發粉絲與網友關注。
趙潤宇在Instagram上分享了多張與女友的合照，並在貼文中說明自己的決定。他寫道：「經過長時間的苦惱，我遇到了想共度一生的珍貴緣分。為了描繪屬於我們兩人的平凡日常，我決定放下長達15年的演員工作。」他回顧自己的演員生涯，指出自21歲出道以來，這15年間他一直專注於演員這個職業，「這段時光非常珍貴，因此我經過長時間慎重考慮才做出這個決定。」
談及未來的人生規劃，趙潤宇表示：「剩下的人生，我想第一次也是唯一一次，與想守護一輩子的人一起，快樂地生活。」他也提到，將與交往超過4年的戀人、同時也是最親密的朋友一起展開新的日常生活，並希望大家給予祝福。
趙潤宇1991年出生，2011年透過tvN《花美男拉麵店》出道，後續演出《戀愛操作團：大鼻子情聖》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《明日如歌》、《花郎》等作品，呈現多樣角色。2023年的ENA劇集《陌生人》則成為他的最後作品，正式為演員生涯畫下句點。
消息公布後，粉絲在社群平台表達複雜心情，既有惋惜也有祝福。有粉絲留言表示，「我一直是潤宇的粉絲，雖然很可惜，但希望你能幸福」、「一直以來都支持你，也會一直祝福你，希望你的人生充滿幸福」，還有人寫道「得知要引退真的很難過，但還是會支持你的！」粉絲反應既有不捨，也充滿對趙潤宇未來生活的祝福。
