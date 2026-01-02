《繼承者們》趙潤宇拋震撼彈 曬甜照宣布引退

曾出演韓劇《繼承者們》的男演員趙潤宇，在元旦無預警宣布引退，並曬出多張與另一半的甜蜜合照。（圖／翻攝自IG@w2798ccc）





曾出演韓劇《繼承者們》的男演員趙潤宇，在元旦無預警宣布引退，並曬出多張與另一半的甜蜜合照，表示自己想要樸實地生活，因此決定結束長達15年的演員生涯，震驚粉絲。

趙潤宇在社群發文，表示自己遇見了一段想要攜手共度一生的珍貴緣分，因為想要擁有樸實的日常生活，因此在經過長時間的思考後，決定結束長達15年的演員生涯。

趙潤宇強調，21歲出道後，15年來只為演員這份職業全力奔跑的時光，對他而言非常珍貴，而他遇見那想守護一生的人後，想要與對方過得有趣一點，他透露對方是與他交往超過4年的珍貴戀人，同時也是最親密的朋友，希望大家能溫柔地守望，最後祝福大家在新的一年能健康、幸福。

廣告 廣告

突如其來的引退宣言，讓粉絲們相當震驚，但也紛紛給予祝福，「好難過，但還是為你應援」「希望你們幸福」「活得開心~」「看起來超幸福的」「我會一直支持你」。



【更多東森娛樂報導】

●李敏鎬5個長腿男神另一面！期望自己能像《繼承者們》金嘆全力去愛，更想當抒情歌手？

●《繼承者們》高冷社長來了 崔振赫睽違1年再度來台

●《她的日與夜》男神來了！崔振赫粉絲見面會升級演唱會

