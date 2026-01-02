《繼承者們》韓星拋震撼彈 趙潤宇宣布結婚引退

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾演過《花美男拉麵店》、《繼承者們》的韓星趙潤宇在昨天(1日)拋出震撼彈，宣布結婚並引退，讓不少網友相當不捨。

趙潤宇在IG發出與女友的合照，表示找到了可以攜手度過一輩子的緣分，因此決定結束15年的演員生活。他表示從21歲以來，15年都只專注於演員這個職業，因為很珍貴，所以才經過深思熟慮，現在才公布這個消息。

趙潤宇稱，出生以來第一次也是唯一一次，想要與想守護一生的人一起，過得有趣一點，「和我一起交往4年的時間，我珍貴的戀人也是我最好的朋友一起展開日常生活，未來請多多指教了，希望2026年的新年健康滿滿、充滿幸福。」

趙潤宇出生於1991年，現年34歲，他在2011年以tvN《花美男拉麵店》出道，曾經演過《戀愛操作團：大鼻子情聖》、《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》文俊英、《花郎》金呂蔚等等，還有上過《叢林的法則》等綜藝。

