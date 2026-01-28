繼承耕地分割免受0.25公頃限制！ 淡水山坡地訟爭多年 法院准予分割

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市淡水山區一筆農牧用地因繼承形成共有，長年無法分割，雙方對簿公堂。士林地方法院審理後，認為繼承取得的耕地不受「分割後須達0.25公頃」限制，裁准將土地原物分割為兩筆，各由共有人單獨取得，並各自負擔一半訴訟費用，全案可再上訴。

判決指出，該筆土地位於新北市淡水區，屬山坡地保育區農牧用地，總面積約1.43公頃，由原告、被告各持有二分之一。雙方因分割方式遲遲無法取得共識，原告遂依法請求法院裁判分割。

法院說明，農業發展條例設有耕地分割面積下限，目的在防止耕地過度細分，但若共有關係因繼承而生，即使分割後單獨所有面積未達0.25公頃，仍可依法辦理分割登記；本案土地分別於1975年及2017年因繼承取得，屬法令允許分割的情形。

法官亦實地勘驗，該土地位於山區，周邊無建物，僅有單線道路通行，現況適合以原物分割方式處理，因此採納原告提出、且被告同意的分割方案，將土地劃分為面積相當的兩部分，各自取得特定區塊，利於日後使用與處分，亦未違反土地相關法令。

至於訴訟費用，法院則認為，共有物分割的結果使雙方均脫離共有狀態、各自受益，若僅由單方負擔顯失公平，裁定由雙方各負擔二分之一，全案可再上訴。

