繼承賣房怕手足鬩牆？專家：「這機制」讓親兄弟明算帳

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共有產權交易常因由單一繼承人代表收款，引發信任危機，最好是透過「價金履約保證機制」讓款項專戶分流匯入（示意圖）。Unsplash



共同持有的繼承房產在出售時，「錢匯入誰的帳戶」容易成為手足鬩牆的導火線。專家指出，共有產權交易常因由單一繼承人代表收款，導致其他共有人質疑資金遭挪用，甚至引發信任危機，最佳解方是透過第三方「價金履約保證機制」，讓所有買方款項進入專戶控管，並在完稅後的最終撥款階段，直接依據全體共有人產權持分比例分配，將款項「分流匯入」各自的獨立帳戶，從制度面徹底杜絕資金分配不均或被獨吞的風險。

早年不少長輩偏好透過不動產累積財富，隨著家族開枝散葉，多人共同持有房產的交易案件相當常見，相關交易產生的分配問題也屢見不鮮。安新建經指出，此類物件出售時，實務上常由其中一位繼承人作為代表對外與買方進行洽談並提供單一帳戶，買方通常僅將價金匯入代表人帳戶中。

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第一線觀察發現，共有產權交易中最常見、也最容易引發爭議的風險來源就是「款項收付」。在交易進入收款或完稅階段，經常出現其他共有人在此時，開始質疑「款項匯入誰的帳戶？」、「資金是否會被挪用？」甚至因資訊不對稱引發不信任感，不僅使原本應該能順利的交易陷入停滯，更開啟家庭紛爭。

安新建經執行經理劉易昌表示，俗話說「親兄弟，明算帳」，若要有效避免落入此類風險，價金履約保證機制是最佳解方。在房產交易過程中，透過第三方履保專戶，買方支付的所有價金皆直接進入專戶管理，任何人都無法私自提領，確保資金流向透明可追蹤以防範交易風險；同時，交易過程中產生的土地增值稅、財產交易所得稅及相關費用，由履保專戶依交易流程統一控管，並從專戶統一計算與支應，帳目清楚明確。

劉易昌說明，履約保證機制能在繼承案件中能扮演「信任橋樑」的角色，是因履保在最終撥款階段，會依據全體共有人產權持分比例分配，將款項分別匯入各持分人之獨立帳戶，避免讓資金單獨落入一人帳戶，從制度面杜絕售屋價金分配不均或爭議等錯誤金流的風險。

安新建經強調，不動產交易金額龐大，在繼承案件中更牽涉家族情感與信任關係，「親兄弟明算帳」不只是原則，更是維繫關係的關鍵，透過專業的價金履約保證服務，以中立、透明的第三方機制確保交易安全、守護家族財產分配的公平性，讓資產傳承順利完成，能守住家人之間最珍貴的信任關係。

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