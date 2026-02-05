繼承遺產別想滯納稅 士林執行分署出手徵起1.3億

（中央社記者謝君臨台北5日電）法務部行政執行署士林分署今天說，去年底受理劉姓義務人等滯納遺產稅案件，滯納金額高達1.3億餘元，經跨機關密切合作，義務人日前已一次繳清全數欠稅，成功徵起鉅額遺產稅。

士林分署發布新聞稿表示，本案緣於台北市劉姓義務人等繼承龐大遺產後，因有隱匿或移轉財產以逃避稅捐執行的跡象，財政部台北國稅局為保全國家稅收，避免義務人等藉機脫產、規避執行，先向台北高等行政法院聲請假扣押義務人等的財產獲准後，再於民國114年12月間將案件移送士林分署執行。

根據新聞稿，士林分署收案後，執行人員立即針對義務人等名下的不動產實施查封登記、核發執行命令，以扣押其銀行存款及股票等財產。義務人等面對名下資產遭全面凍結的強制處分，以及後續可能面臨不動產遭拍賣變價等不利後果，經權衡利弊得失後，主動聯繫士林分署及稅捐機關表達繳款意願。

最終，義務人等於115年2月2日將滯欠高達1.3億餘元的遺產稅一次繳清，士林分署隨即函地政機關塗銷不動產的查封及撤銷相關扣押命令。

士林分署呼籲，民眾於繼承遺產後，應依法如期申報並繳納稅款，對於有繳納能力卻故意拖欠的義務人，將採取強力執行措施。若義務人確有經濟困難，也應主動聯繫執行分署申請分期繳納，以免名下財產遭查封、拍賣，甚至遭限制出境或拘提、管收等強制處分。（編輯：李淑華）1150205