繼承1300萬該「押台積電or當包租公」？ 網一面倒：躺著賺





以投資角度來看，買房或買股何者更好？有網友表示，朋友繼承了1300萬資金，考慮買全新電梯隔套大樓當包租公，或全買台積電股票。分析優缺點後，眾人建議一面倒。

該名網友在論壇PTT以「如果有1300萬是當包租公還是買台積電？」為題發文，表示一名住在台中市區的朋友，最近繼承了1300萬，又看到家裡附近有棟新建好的7樓電梯大樓正在出售，內部設備齊全，隔成12間附冷氣的套房，開價2800萬。朋友考慮用繼承來的1300萬當頭期款，之後6折貸款買房，且認為房價應該還能往下談。之後將打算先用租金還3年房貸，之後再用該房貸2胎買台積電。考慮這樣做的，是預測「五都內房價只漲不跌，擁有無敵金身與5倍槓桿」，然而當包租公也有缺點，必須成為「維修房奴，隨傳隨到」。

廣告 廣告

▼原PO表示朋友想用繼承得來的資金1300萬買房當包租公，之後再用房子2胎貸款買台積電股票。（示意圖／取自pixabay）







或者完全不買房，直接將1300萬全部拿去買台積電股票，可買到約8.5張，預測每張有機會漲破2000元，平時不太需要費時管理，只要坐等上漲即可。

此論點吸引許多網友留言討論，多數網友一面倒建議「全買台積電股票」，綜合網友們的看法，主要理由有二：投報率高、省時省力：「包租公真的賺太少」、「台積超級保守估計，明年1800肯定沒問題，一年20%」、「簡單說，買台積大概至少5年內很賺，而且是躺著賺」、「當然是台積電根本送分題，你還不用顧慮房客」、「要管理12個套房付出的成本心力太高了」、「買台積就不用煩惱房貸」、「你相信魏哲家還是相信房客」。

▼多數網友建議將全部資金都拿去買台積電股票，省時省力投報率又高；但也有網友認為「有土斯有財」，若以長期投資角度來看，買房仍有其優勢。（圖／東森新聞資料照）

但也有些網友提醒，要看是做長期投資或者短期投資，若短期想快速看到成效，當然是買股票；但若考慮長期投資，買房擁有不動產仍有優勢：「買房還是比較安定，台積不會永遠都好」、「台積電總有下神壇的一天所有股票都一樣」、「現在的話應該是台積更穩更輕鬆，10年後不好說」、「買房或許10年後會比台積好，但這10年一直要操煩」、「依照現在台積電的價格，我會偏向留房子繼續當房東」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



存200萬當頭款「被市場打槍」 他轉念買ETF 網讚：一定存得比房奴多

月花2萬存股！爸要她買預售屋「賺比股票快」網揭殘酷現實

選買房沒買台積電 尪見9字頭氣提離婚：少賺300萬