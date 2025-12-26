繼承950萬沒投資過！ 她想砸進股市拚「提早退休」 全場急勸退





財富自由是許多人的夢想，但要達成目標需要運氣與能力。有網友表示自己繼承遺產後加上存款，手邊現金破千萬，原本多數保守放定存，現在考慮投入股市拚提早退休，引發熱議。



該名網友在論壇Dcard以「繼承950萬，規劃提早退休」為題發文，表示自己今年30歲，是獨生女，父母在今年內相繼離世，原本自己並不清楚父母有多少資產，只知道家中擁有一間市值約700萬元、已繳清房貸的房子。近日辦好繼承手續後才得知，父母兩人留下的現金總共高達950萬元，加上自己約60萬元存款，目前手邊的現金約有1010萬。

▼原PO表示自己辦理繼承後，繼承得來的現金約950萬元，加上自己的存款，手邊的現金約有1010萬。（示意圖／東森新聞資料照）



她表示，由於自己家裡對於理財觀念向來保守，此前沒投資過任何股票債券，因此這筆錢她目前是放在定存，只保留10萬元在活存帳戶。但她查詢投資理財的訊息後，得知若只將大筆現金放在定存，長期來看恐怕「被通膨吃掉」，也聽說「 最好是存ETF才能提早退休」。她也補充說明，自己目前月薪3萬元，扣除每月約2萬元的生活支出，還有1萬元可使用，想其他問問網友：「加上繼承來的錢，怎麼規劃比較好？幾歲可以安穩退休？」

▼原PO表示目前暫將多數現金放在定存，但擔心被通膨吃掉，想請眾人提供理財規畫建議。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）





此案例吸引網友留言討論，有網友認同「存ETF」的做法，但也提醒原PO，1000萬的資本應該無法因此提早退休：「要無腦穩定領現金，最好就是高股息ETF，只是1000萬還不能退休，只是讓妳工作可以輕鬆做而已，最好是工作收入最低標準可以打平妳生活開支，然後ETF收入，再持續買進ETF，創造更大收入」、「投500（萬）買00919、0050、金融股、美債ETF」、「最無腦做法就是除了留一筆緊急備用金外，其餘全部投國內外的ETF，固定領到的配息可以做自己想做的事」。



但更多網友勸原PO，在真正弄懂各種理財方式之前，建議保守放定存最安全：「在自己還沒做好功課之前，請不要輕易決定大額的投資方向，縱使放定存被通膨吃掉一點點，也不要急著隨便投資」、「現在在股市高點，不建議現在入場買ETF或買什麼美債，現在反而比較建議做最保守的台幣定存」、「不會投資沒關係，寧可定存也不要被奇怪投資騙光」，也有網友建議，若真的想開始學投資，只要先拿少部分金額出來練習，不要一次全部投入：「若想要學習投資，拿個100萬（或者不會太心痛的金額），測試自己適合哪種投資方式，是要定期定額ETF還是一次投入又，或者自行操作短線的買賣價差」。

（封面示意圖／取自Pexels）

