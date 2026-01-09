繼抓捕馬杜洛後 川普暗示對販毒集團發動陸上行動
美國總統川普(Donald Trump)8日表示，繼東太平洋與加勒比海的海上攻擊行動後，即將展開針對販毒集團的陸上打擊行動。但他沒有提供進一步的細節。
川普8日晚間在接受福斯新聞頻道( Fox News)告訴主持人尚漢尼提(Sean Hannity)：「我們現在將展開打擊販毒集團的陸上行動。販毒集團正在控制墨西哥。」
川普的這番發言是繼美國數個月來不斷對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicholas Maduro)施加軍事與經濟壓力，並於上週末發動了抓捕馬杜洛的行動。
自去年9月以來，美國對疑似運毒船的攻擊行動已經導致超過100人喪命，川普也曾表示，美軍對在委內瑞拉停靠這類船隻的區域發動地面攻勢。
但針對墨西哥販毒集團的攻擊可能代表美軍軍事行動的重大升級。
委內瑞拉左翼臨時政府譴責美國攻擊委內瑞拉威脅區域穩定。
在逮捕馬杜洛後，川普表示華盛頓將「主導」西半球，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)則在5日表示，美洲「不屬於任何」強權。
川普4日指出，他將促使薛恩鮑姆讓他派遣美軍打擊在墨西哥的販毒集團，川普說薛恩鮑姆先前曾拒絕過這項提案。(編輯：許嘉芫)
