繼指「台灣就是台灣」後再有金句！川普：習近平相信台灣是中國一部分「怎麼想隨便他」，我在位他不敢打！

美國總統川普日前祭出軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，外界關注中國是否對台複製同樣斬首行動。不過，川普近日接受《紐約時報》直回，台灣沒那麼多犯人到中國，無法以此理由攻台，對於中國國家主席習近平認為台灣是分裂勢力要攻台，川普則妙回「要怎麼想隨便他（習）」，更強調他在位，習近平不敢攻台。值得注意的是，近年傳出中共武統時間表為2027年，川普任期也正好在2028年底。

《紐約時報》記者群7日晚間在白宮橢圓辦公室訪問美國總統川普。記者問及，川普的行動可能會對烏克蘭或台灣提供前例，川普聳肩重申，在他在位期間，「中國國家主席習近平不敢攻打台灣」、「美國有不同總統之後，他也許會動手，但不相信他在我還是總統時他會動武。」

逮馬杜洛中國也會斬首台灣？川普妙回：台灣沒監獄大開、囚犯跑到中國

根據紐時公布的部分錄音檔，記者問川普，如果他是習近平，見到近期事件可能會印象深刻，是否也會採取斬首行動控制台灣，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）為何不能以相同邏輯，對烏克蘭其他領土與前蘇聯加盟國行動，這是否會設下先例，未來會感到後悔？

川普說回應：「不會，因為這是（美國）真正的威脅，中國沒有移民與毒品侵入，也沒有美國發生的糟糕事。台灣監獄沒有大開，囚犯跑到中國，那邊監獄沒那麼多人，沒有數千數萬人從監獄和精神機構跑出，前往中國或俄羅斯。」

習近平說台灣是分裂勢力要打？川普：要怎麼想隨便他

記者追問，習近平會說台灣是分裂勢力，對中國構成威脅，所以要打台灣？

川普說：「這是習近平驕傲的來源，習近平相信（台灣）是中國的一部分，他要怎麼想也是他的事，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。」

川普再說，相信習近平不會這麼做，他也不希望習近平這麼做，「如果美國有不同的總統他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

解讀川普潛台詞「台灣不是中國一部分，台灣就是台灣，習近平怎麼想隨便他」

川普談話原文為「It's a source of pride for him. He considers it to be a part of China, and that's up to him what he's going to be doing.」粉專「US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站」分析，看前後文可得知，這裡的「up to him」其實是「他（習近平）要怎麼想隨便他」的意思；後面的「doing」可以是代稱前面的「consider」，而不是指中國可以「為所欲為」。

「US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站」指出，這暗示川普對習近平怎麼想不置可否；不過，川普去年於川習會前曾說「Taiwan is Taiwan」，綜合與這回《紐約時報》專訪來看，能確定「在川普眼中，台灣並不是中國的一部份：台灣就是台灣，習近平要怎麼想隨便他。」

「US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站」認為，這也符合美中外交公報中提到，美國「認知到」中國聲稱台灣是中國的一部分的立場，然後不挑戰，就是「你要這樣想我們尊重，但我們沒有這樣認為」。

另外，川普曾經在一場私人募款會中表示，他曾對習近平警告「中國若入侵台灣，美國將以轟炸北京作為回應」，觀測站認為，這些言論都看不出來，川普會讓習近平為所欲為。

