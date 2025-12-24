繼放棄北約後再讓步 澤倫斯基：與美敲定20點新計畫、可考慮烏東設「自由經濟區」

俄國無人機12月23日攻擊烏克蘭首都基輔，一名老婦人居住的公寓被擊中，臉上有割傷的她望向玻璃已碎的窗外。美聯社



烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布，與美國已敲定一份俄烏停火「20點計畫」，基輔當局對烏東領土的未來作出重大讓步，若俄國允諾自烏東撤軍，在當地設立「自由經濟區」將是一個考慮選項。

綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報導，澤倫斯基呼籲美國總統川普與他舉行面對面會談，以敲定未來俄烏和平協議中最敏感的議題，例如領土控制權。

澤倫斯基24日發表談話時指出，烏美兩國代表團在週末於邁阿密舉行會談後，敲定這份20點計畫。他並表示，在美國與俄羅斯談過後，俄方將於24日作出回應。

克里姆林宮24日表示，俄國總統普丁已聽取特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）關於這份計畫的簡報，俄方將正式回應其立場。德米崔耶夫週末亦於邁阿密和美方代表舉行談判。

澤倫斯基指出：「這是一份被稱為『框架』的文件，是關於結束戰爭的基礎文件，也是我們、美國、歐洲與俄羅斯之間的政治文件。」他補充：「我們已準備好與美國舉行領導人級別的會議，以解決敏感問題。諸如領土問題這類議題，必須在領導人層級進行討論。」

美國總統川普長期以來一直表示希望結束這場「二戰以來歐洲最慘烈的戰爭」，但到目前為止，尚未能讓交戰雙方做出實質性的讓步。

澤倫斯基14日表示，烏克蘭願意放棄加入北約（NATO），以此妥協換取美國及歐洲的安全保證。

烏克蘭一直敦促華府修改上月公布的28點和平計畫草案。28點計畫對莫斯科的要求幾乎照單全收，即烏克蘭需割讓更多領土、放棄未來的軍事聯盟，並接受對其武裝力量的限制。基輔表示，這將使烏克蘭在面對俄羅斯未來的攻擊時毫無防備。

澤倫斯基指出，相較於28點計畫，最新的20點框架草案有顯著改變。根據新版方案，烏克蘭將維持目前80萬人的軍隊規模，且與美國及歐洲盟友達成的附加文件，將為烏克蘭安全提供強大保障。

澤倫斯基表示：「……我們將能看到一個強大的烏克蘭，獲得『志願者聯盟』的支持，具備監督和平履行情況的機制，並且有具體措施應對俄羅斯任何潛在的再次侵略。」

另外，美烏官員亦針對戰後重建與投資簽署多份文件。

儘管在和平計畫草案取得進展，烏克蘭與美國在領土問題上仍未達成共識。澤倫斯基表示，基輔的提議是「維持現狀」，即在目前的戰線上停火。但目前正緩慢推進的俄國則要求基輔從整個頓內茨克（Donetsk）地區撤軍，該地區約有四分之一仍由烏克蘭控制。

澤倫斯基透露，華盛頓正試圖尋找折衷方案，考慮在該地區建立「非軍事區」或「自由經濟區」。此外，雙方對於烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的歸屬也未達成協議，基輔提議設立一個小型經濟特區。

這份新的20點提議將交由莫斯科研究，再決定下一步。澤倫斯基強調：「我們的立場是：如果包含所有地區且我們維持現狀，就能達成協議。但如果我們不同意維持現狀，則有兩個選擇：要麼戰爭繼續，要麼必須針對所有潛在的經濟區做出決定。」

