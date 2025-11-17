繼政大後 黃國昌再受邀東吳政治演講 網狂酸：不忍苛責、可以不報名就參加嗎？

東吳大學政治系學生會邀黃國昌12/3演講「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」。 圖：取自東吳大學政治學系學生會臉書

[Newtalk新聞] 繼政大政治系學會邀請民眾黨主席黃國昌20日舉辦講座後，東吳大學政治系學生會也宣布，黃國昌將於12月3日晚間在外雙溪校區演講「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」，宣傳一出，再度引發熱議，大批網友湧入留言嘲諷「不忍苛責」、「可以不報名就參加嗎」，新北市議員林秉宥更狠酸「除非是蟑螂，不然不會在垃圾裡面找吃的」。

東吳大學政治學系學生會16日晚間在臉書公布「政治系✖️社會系系學會講座資訊」，將於12月3日晚間邀請黃國昌發表「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」演講，該講座由東吳大學政治系學生會、東吳大學社會系學生會主辦，開放系外人士參與。

系學會指出，台灣近十年的政治受到社會運動的高度影響，兩者密切相關。社會運動的領頭人物進到政治領域後是否能保持初心，繼續戮力朝原本的目標前進？進到體制內後，社會運動的理念又如何實現？另一方面，有不少政治人物會走回街頭，藉由集結公民力量，對不同陣營施加政治壓力與團結自己陣營的向心力。

該學會表示，講座將邀請黃國講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身分轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風，期待在這次的講座裡一同尋求解答。

發文一出，網友紛紛留言狠酸「本次活動不開放Q&A，僅開放Q&B」、「如何貫徹自己的理念作風？A:養狗仔」、「問問題會問A答B嗎」、「倩鬼拆藥單。他要分享什麼？怎麼背棄學運夥伴，投靠國民黨？

還是如何成為傅崐萁身邊忠實的附庸？」、「『不要懷疑我消滅國民黨的決心』變成『不要相信我消滅國民黨的決心』、「黃國昌最近一直進校園演講，司馬昭之心」、「可以不報名就參加嗎，像北高360那樣」。

林秉宥也轉發黃國昌講座訊息，直言「我不認為東吳政治系的學生需要親眼看到黃國昌才知道他有多惡劣。除非是蟑螂，不然不會在垃圾裡面找吃的」。

