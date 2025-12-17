繼新竹加碼普發後 金門擬發「1萬消費券」？ 縣長回應了





根據財政部「普發一萬」網站（10000.gov.tw）資料顯示，目前全台已有超過2000萬人領到普發1萬，而新竹市加碼市民每人消費金5000元、嘉義市也加碼6000元現金，而至於金門縣是否跟進加碼發放，金門縣長陳福海回應，「若是議員都同意，我也支持」。

嘉義市長黃敏惠近日表示，嘉義市長期秉持財政紀律，已連續15年未舉債，並連續7年維持公共債務為零。此次決定普發每人6000元現金，經費將由歷年累計的歲計賸餘支應，不需舉債，也不會影響既有公共建設與市政推動，盼能在兼顧民生照顧與財政穩健下回饋市民。

新竹市方面，市府表示，將規劃發放5000元振興經濟消費金，已排定發放時程。此外，市府指出，將於明年1月21日優先針對社福列冊長輩及安置兒少撥款入帳，1月24日則啟動全市實體現金發放作業，希望讓市民能在農曆年前順利領取，帶動年節消費動能。

關於金門縣是否加碼普發現金，金門縣議員吳佩雯在縣議會定期會總質詢中建議，縣府可以跟進加發每人1萬元消費券，以活絡地方經濟、回饋縣民，縣長陳福海則回應，近年縣府整體財政狀況持續改善，財政水位已由過去40多億元提升至70多億元，加上未來財政收支劃分法對金門具有正面效益，統籌分配稅預期可穩定挹注20多億元，他表示「只要議員支持，我個人是很願意的」。

