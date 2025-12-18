繼日本高市政府後 又有「這3國」介入台海事務! 中方生氣了.....

越南近期也派遣軍艦以「航行自由」為由航穿台灣海峽，有專家分析認為，越南可能希望透過台灣相關事務制衡中國，並向日本爭取更多軍事援助。 圖：翻攝自 騰訊網 蘇浩教授

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗上個月發表「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿，北京當局也祭出多項限制措施，對日本政府進行施壓。繼日本之後，以色列、美國與越南又先後針對台海問題發表立場或採取行動，許多中國專家也發布批評，要求上述國家停止「介入台海局勢」的行為。

中國《鳳凰衛視》駐英國記者「徐量」透過《騰訊網》發布文章指出，雖然日本高市政府近期已不再發表台灣事務的相關言論，但近期以色列與美國卻又先後涉入台灣相關事務，中國則對此加以警告。

其中，中華民國外交部政務次長吳志中日前祕密前往以色列訪問，外界推測執政的民進黨政府可能藉由吳志中的拜訪行動，與以色列達成合作，共同加強台灣的導彈防禦能力。另一方面，美國則是在 12 月初發表的最新版《國家安全戰略報告》中提及台灣事務，宣稱將傾盡全力防止台海發生衝突。

「徐量」表示，即使中國官方多次提出警告，以色列、美國等「境外勢力」仍持續試探中南海的底線，「試圖將台灣問題國際化」。但「徐量」指出，美國在新版《國家安全戰略報告》中，已將以往「反對任何單方面改變台海現狀」的論事修改成「不支持任何國家單方面改變現狀」，認為美國川普政府已經在一定程度上，針對台灣事務做出讓步。

「徐量」稱，針對以色列、美國的挑釁行動，中國政府則派遣解放軍，自 10 日起加強在台灣周邊的活動規模，並在短短 48 小時內累計出動近百架次機艦，從北、中、西南與東部方向四路出動，全方位「圍逼」台灣本島。「徐量」強調，解放軍可憑藉在第一島鏈內構築的反介入／區域拒止能力，讓美軍無法透過軍事動員干涉台海事務。

與此同時，中國國際問題專家「蘇浩教授」也透過《騰訊網》發布文章補充稱，除了以色列、美國以外，越南近期也派遣軍艦，以「航行自由」為由穿越台灣海峽，成為近幾個月來「境外勢力干涉台灣事務」的又一個案例。

「蘇浩教授」指出，與其他「干涉台灣事務」的大國不同，越南是一個緊鄰中國，且經濟高度依賴中國的小國，推測越南官方試圖透過相關行動，爭取日本的支持，換取日本的海上裝備捐贈。另外，「蘇浩教授」認為，越南也可能藉由支持台灣，迫使中國增加應對台灣事務的精力，並藉此機會爭取自身在南海地區的權益。

「蘇浩教授」強調，在涉及主權的問題上，中國完全沒有任何妥協的餘地，「幻想以『以台制華』的方式，與中國在南海問題上議價，除了自討苦吃外完全不會起到任何其他作用」，呼籲越南先「掂量掂量」自己的分量，不要採取與中國對立的外交政策。

