繼日、菲、澳發聲譴責中共軍演！批「無端加劇情勢」...美國國務院喊話：敦促北京保持克制

中國解放軍日前展開「正義使命-2025」軍演，組織海陸空三軍、火箭軍圍繞我國本島周邊實彈演練，表示此舉是對台獨分裂分子和外部干涉分子的嚴重警告，引發國際批評。對此，美國國務院也發聲明喊話，敦促北京「保持克制」，停止對台的軍事施壓，並強調反對任何單方面以武力或脅迫改變台海現狀。

針對圍台軍演一事，周邊多國皆發聲譴責，日本外務省發言人北村俊博日前在官方談話時指出，中國軍隊此次演習是加劇台海緊張的行為，日本政府已向中方表達憂慮。他也說明，日本將持續以「強烈興趣」與高度警覺，密切監視台海後續相關動向發展。

菲律賓駐台的馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與移工部（DMW）、海外勞工福利署（OWWA）也發布共同聲明，任何提高台海及更廣泛區域緊張、誤判或衝突風險的發展，皆令人深感憂慮，並呼籲各方保持最大克制，避免升高局勢的行動、維持溝通管道暢通。



澳洲外貿部同樣發布聲明，指出中共此舉破壞區域穩定並可能升高區域緊張情勢，並強調澳洲強烈反對任何增加意外、誤判或升高衝突風險的行為，反對任何片面改變台海現狀的行動，澳洲官員已就相關關切向中方表達立場。



後續，美國國務院昨日也發布聲明指出，中國在台灣及區域其他國家的軍事行動與言辭，無端加劇緊張局勢，他們敦促北京保持克制，停止對台的軍事施壓，並以建設性的方式展開有意義的對話。美方也強調，支持台海和平與穩定，反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的行為。

