繼月世界飄臭⋯高雄田寮再淪不肖業者垃圾場！陳其邁開戰：一個都別跑

記者林昱孜／高雄報導

高雄田寮區又出現大量垃圾。（圖／高市府提供）

垃圾山不只一處！繼高雄知名風景區月世界附近，被人發現堆放約10噸垃圾後，2天後，田寮區41線道，又發現大量垃圾廢棄物。高雄市環保局立即上前稽查清理，根據破袋研判，與月世界垃圾為同一集團所為，高雄市長陳其邁表示，已經掌握特定的犯罪對象，一個都跑不掉。

環保局已於20日上午完成垃圾清運。（圖／高市府提供）

月世界附近山坡地成了垃圾山，高雄市環保局17日接獲通報，前往稽查並剛火速清運完，發現大量垃圾來自台南，研判是11月上旬遭人棄置在此；才剛恢復乾淨沒多久，環保局19日又再次接獲燕巢分駐所電話，指出田寮區高41線道出現大量垃圾，現場一樣臭氣熏天，蒼蠅圍繞。

高雄市長陳其邁表示，已經掌握特定的犯罪對象，一個都跑不掉。（圖／高市府提供）

高雄市環保局表示，20日上午已完成環境復原，計清運13車次，2案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

高雄市長陳其邁表示，20日晚上同一個集團，在另外一個處所，也有這個違規傾倒垃圾的行為，早上9點環保局已經完成清除，「檢方跟警方都已經掌握特定的犯罪對象，一個都跑不掉，我們一定除惡務盡，嚴懲這種違法亂紀的這些相關的行為」。



