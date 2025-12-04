繼朱立倫之後....李四川被板橋阿嬤感動要選新北市長 慘被名嘴吐槽

李四川稱受到板橋阿嬤鼓勵決定投入新北市長選舉。（鏡新聞）

朱立倫2016年參選總統理由是被一名淡水阿嬤勸進，現在又有板橋阿嬤讓李四川感動了！2026新北市長選戰，台北市副市長李四川昨（3日）首度鬆口有初選將會參加，該承擔的不會排斥。李四川透露，投入選舉的關鍵是住家板橋社區一位阿嬤，勉勵他：「副市長，你辛苦了，我要告訴你，你越辛苦，我們就安全。」讓他體認首長就是一份責任感，讓所有市民能安居樂業。不過這番話卻被名嘴李正皓吐槽：「還用阿嬤哏？」

李四川接受媒體人黃暐瀚《下班瀚你聊》專訪，提到讓他決定投入選舉的契機，是一位板橋阿嬤。當天颱風來，他穿著防颱整備的背心回家，碰到阿嬤向他表示：「副市長，你辛苦了，我要告訴你，你越辛苦，我們就安全。」讓他內心很感動，體認到市民只是「要一個平安」而已，首長要肩負這份責任感，讓所有市民安居樂業。

李四川提到只要登記初選就會請辭副市長，市長蔣萬安知道嗎？他說「我們兩個都有共識」，還說不管有沒有選舉，他和蔣的默契都很好；至於與蔣萬安分別競選新北、北市是否有相乘效果？李四川認為，不管哪一個縣市候選人，要給那一個縣市提出什麼樣的願景，以及過去政績是否被市民肯定，這是最重要的，「我有能力，那才是重點」。

選舉雖然是出於個人意志，過去卻出現不少參選人搬出民眾、甚至神明拉抬聲勢，郭台銘2019年欲參選總統，聲稱是媽祖「開示」，朱立倫則說有淡水阿嬤勸他出來選，真實性難以確認。對於李四川「板橋阿嬤」說法，名嘴李正皓吐槽：「每次烙（落）跑就要牽拖阿嬤！川伯你今年都67歲，還用阿嬤哏？」





