繼李貞秀又「護航」高金素梅 尹立嗆韓國瑜：對檢調下指導棋

立法院長韓國瑜近期回應李貞秀國籍爭議時喊「保障立委是我的天職」，今（10）日高金素梅住處及辦公室遭檢調搜索。韓強調程序完備，但又稱「檢調不要當政治打手」。對此，民進黨高雄市議員擬參選人尹立便質疑，韓院長過度護航盟友恐干預司法，到底是聲援同事，還是對檢調下指導棋？尹立指出，立委清白應由法庭判定，國會議長應保持政治緘默，尊重司法程序。

立法院長韓國瑜近期回應無黨籍立委李貞秀的國籍爭議時，曾高喊「保障立委是我的天職」，沒想到無黨籍山地原住民立委高金素梅今日便傳出住處及辦公室遭檢調搜索。而韓國瑜受訪時則表示，此次搜索程序完備，但他同時呼籲司法人員在執行公權力時「千萬不要當政治的打手」。

對此，民進黨高雄市議員擬參選人尹立在臉書上痛批韓國瑜，「國會不是法律的法外之地」，直指韓院長護航行徑「毀憲亂政」。尹立指出，韓國瑜一方面承認搜索程序合法，但又公開說「千萬不要當政治的打手」，表面上是維護國會尊嚴與人權，實際上卻可能構成干預司法，甚至被解讀為對檢調施壓。

尹立質疑，韓國瑜模糊界限的言論，究竟是聲援同事，還是對檢調下指導棋？韓國瑜在發言中肯定高金素梅過去20多年在國會的表現，稱其為「原住民的捍衛者」，但尹立提醒，議員在議事廳內的表現與是否涉及刑事責任是兩回事。立法院長應尊重司法程序，而非在案件調查初期就替被告背書，稱其「禁得起檢驗」。

接著，尹立指出，面對所屬成員涉及刑事案件，立法院長最恰當的作法是確保搜索程序符合法律規範，隨後保持政治緘默，靜待司法裁判。過度發言干預，只會將單純法律案件轉化為政治攻防，損害國會形象。

他表示，高金素梅事件是台灣法治的試金石。若韓國瑜延續「只要是盟友，司法就是政治迫害」的護航邏輯，他保護的將不是國會尊嚴，而可能成為犯罪的溫床。尹立強調，立法院長不是法律絆腳石，高金素梅是否清白，應由法庭與證據決定，而非由議長的「個人推薦」。每一句發言都帶有制度性重量，韓院長呼籲檢調「不要當打手」的同時，也應自我克制，避免讓立法院長的職位成為阻礙司法透明的牆。

同時，尹立更指出，韓國瑜呼籲檢調要有「高貴的靈魂」，在憲政運作下顯得突兀。司法獨立核心在於「證據說話」，而非檢察官是否具備某種精神或高貴素質。韓院長強調「如果立法委員的人權都不能保障，平民百姓會更辛苦」，尹立批評這套邏輯在法治社會中站不住腳。法律面前人人平等，立委不應因特殊身份擁有免受質疑的特權；相反，掌握公權力的立委應接受更嚴格監督。在憲政運作中，最好的「靈魂」是遵守程序的公正，最好的「守護」是對獨立審判的退避。



