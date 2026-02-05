繼李貞秀接立委...中配勤彭蓁任國民黨中常委...張育萌質疑「到底代表哪國人」：不遺於力為鄭習會，失速衝往習近平

近期除了中配李貞秀接任民眾黨新科不分區立委，國民黨中常委也交由中配勤彭蓁，其曾主張兩岸早日統一，外界也質疑藍營遭「紅色滲透」。勤彭蓁過去長年擔任中國昆明台商協會會長，已嫁到台灣20幾年，與李貞秀相同，保有中華人民共和國國籍。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，剛走了一個何鷹鷺，又來一個喊祖國統一的中常委，這個黨到底代表哪國人？

勤彭蓁出生於中國四川，18歲時就嫁到台灣，在擁有中華民國國籍與身分證後，於1998年回到中國做生意，為雲南台商。勤彭蓁也是雲台文旅集團董事長，後續一路當到中國全國台企聯副會長。

廣告 廣告



勤彭蓁過去曾主張堅持「一個中國原則的九二共識」，任昆明台商協會會長，充分發揮橋樑作用，促進兩岸和平發展；去年受訪時，她提到，雲台青年創業基地啟動了，鼓勵兩岸青年到雲南發展，特別是台灣青年可以多到雲南圓夢。



對此，張育萌批評，國民黨才剛走了一個何鷹鷺，又來一拖拉庫直接喊「祖國統一」的中常委，且就要就職了，請問這個黨到底代表哪國人？



張育萌也說，國民黨目標很簡單，不遺餘力為了鄭習會鋪路，從現在進行式的「國共論壇」，失速衝往習近平。

(圖片來源：張育萌臉書)

更多放言報導

美參院軍委會主席點名藍白削國防預算「相當失望」...民眾黨稱有自提版本...張育萌：哪來的膽子公然編故事騙美方？

藍白硬過「中天條款」...張育萌回顧中天過往遭裁罰紀錄：被關台跟政治立場「一點關係都沒有」！