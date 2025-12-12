繼東京馬拉松後 好市多聯名卡再推WBC滿額抽獎

2026年世界棒球經典賽(WBC)東京組賽事即將開打,除了官方售票管道外,信用卡業者也推出專屬福利。好市多聯名卡和國泰世華萬事達卡近日宣布,將提供持卡人額外的WBC門票抽選或兌換機會,引發卡友熱烈討論。

根據好市多聯名卡的活動辦法,持卡人只要在活動期間內消費滿額,即可獲得抽獎資格,類似先前的馬拉松抽籤活動。這項福利讓許多原本就是好市多忠實會員的消費者相當興奮,紛紛表示接下來會增加在好市多的消費頻率,甚至計劃請家人都刷自己的卡,以提高中獎機會。

↑（圖片翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

而國泰世華萬事達卡則是採用小樹點兌換制度,持卡人可以使用累積的點數參與WBC門票的兌換活動。雖然點數門檻相對較高,但對於長期使用該卡的消費者來說,仍是一個值得把握的機會。

由於官方售票競爭激烈,許多球迷轉而尋求其他管道。信用卡業者推出的專屬福利,讓同時持有兩張卡的消費者等於擁有多重機會。有網友分享,自己除了參加官方抽籤外,還持有好市多聯名卡和國泰萬事達卡,等於有三個管道可以嘗試,大幅提升取得門票的可能性。

不過也有消費者詢問實際操作細節,像是好市多聯名卡的滿額門檻、是否需要額外登記、門票是否記名等問題。部分網友則考慮直接購買旅行社的WBC包套行程,認為自行搶票難度太高。整體而言,這波信用卡福利確實為想看WBC的球迷增加了新的選擇管道。

