繼東馬後 好市多聯名卡再推WBC滿額抽獎會員嗨喊：要去拜拜

美式賣場好市多（Costco）會員好康不斷，繼2026東京馬拉松抽獎後，好市多又推抽獎福利。2026年世界棒球經典賽(WBC)東京組賽事即將開打，好市多聯名卡和國泰世華萬事達卡宣布，活動期間內，消費滿額即可取得以小樹點兌換門票資格，好市多聯名卡卡友消費滿額且次數達檻即可獲得門票抽獎機會。活動引發會員熱烈討論，大家興奮直呼：「好市多給卡友的福利真的不錯」，都希望能抽中門票，要到處拜拜求中獎。

繼2026東京馬拉松抽獎後，好市多又推2026年世界棒球經典賽(WBC)聯名卡滿額抽獎福利，網友興奮直呼：「好市多給卡友的福利真的不錯」。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

世界棒球經典賽為全球體壇矚目的焦點國際級賽事，匯聚全球頂尖球隊與球星，將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等四大城市舉行，20個國家代表隊將角逐世界冠軍頭銜，其門票12/15起開搶。

好市多聯名卡消費滿額抽門票，根據活動辦法，持卡人只要在活動期間內消費滿額，即可獲得抽獎資格，類似先前的馬拉松抽籤活動。這項福利讓許多好市多忠實會員相當興奮，在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」就有網友表示，自己有參加馬拉松抽獎，雖然可能機會不大，但幸好她有好市多聯名卡和國泰卡，算是多了兩個機會。大家都說，為了抽獎，要增加去好市多的消費頻率，「買東西都要請家人刷我的卡了！希望抽到！」有網友則說，買不起貴貴的WBC包套行程，希望能抽中。

面對一波波的卡友好康，不少人說，好市多的聯名卡額外福利真不少。（圖片來源：好市多）

不少人說，好市多的聯名卡真的蠻多額外福利的，沒卡的都準備辦卡了；有辦卡的都慶幸有抽獎資格。有會員更直言，辦好市多聯名卡就是為了這些特殊福利啊！還有人笑說，「感覺這陣子好市多又會爆滿人了…」

