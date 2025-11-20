繼椰子男後又見「瓷杯男」肛門塞6公分杯3天險喪命

中部1名男子將直徑約6公分、高8公分的陶瓷杯放入肛門中，未料事後無法取出，只好醫院求助，經過X光攝影顯示，駐診在李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達當即安排手術取出。（李綜合醫院提供）

繼高雄男將椰子塞進肛門登上國際期刊《英國醫學期刊》後，中部地區也出現1名瓷杯男，將直徑約6公分、高8公分的陶瓷杯放入肛門中，未料事後無法取出，男子憋了3天無法解便，肚子痛到受不了，緊急到醫院求診。駐診李綜合醫院的台中榮總外科醫師吳坤達見狀，馬上安排手術，因杯身光滑遲遲無法夾出，最終只好動刀取出，也坦言真的無奇不有，自己看到也嚇一跳。

吳坤達表示，該名患者到院時稱，已經3天無法大便很困擾，害羞不敢提及自己肛門塞了一個杯子，經過X光攝影，可見骨盆腔內有一個直徑約6公分、高約8公分的杯子，杯口朝下，自己當時見狀嚇一大跳，立即安排進手術室，要把杯子拿出來。

吳坤達說，起初使用器械要把杯子夾出來，但因杯子光滑無法施力，加上杯身全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，後來再使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，也擔心把杯子夾碎，傷及患者或造成感染風險，最後只好在肚子上動刀畫開腸子，手術總共歷經2個多小時，最終才取出杯子，同時做好一個人工造口，讓患者能夠暫時解便。

吳坤達表示，只能說真的無奇不有，自己術後也問過患者，到底杯子怎麼塞進去，對方僅害羞回應，「我不知道，我不小心的」，也稱原本打算試著用力像大便一樣排出，未料杯子卻卡的死死的，憋了至少3天無法解便，肚子痛很痛，才趕緊就醫求救。

吳坤達說明，肛門塞進異物，一般臨床上是基於好奇或想要尋求刺激，過去曾聽過有棒球、按摩棒、椰子等，但於肛門亂塞異物，除可能導致肛門括約肌鬆弛產生失禁問題，還會有腸子壞死、破裂、引發腹腔感染，併發腹膜炎等風險，恐危及生命，另受傷還要造口裝人工肛門，才能順利的解便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，切記不要輕易嘗試。

