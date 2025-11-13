繼沈伯洋後 中國發布通告懸賞網紅八炯與閩南狼

（中央社台北13日電）繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，今天福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」（本名：溫子渝）與「閩南狼」（本名：陳柏源）違法犯罪線索。

據中國官媒央視新聞報導，今年3月26日2人被國台辦公布為台獨打手、幫兇。報導聲稱，「調查掌握，2人長期發布、傳播『抗中保台』、『倚美謀獨』等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當『民進黨當局』網軍側翼和美國等西方國家反華（中）勢力『急先鋒』、『馬前卒』，造成惡劣影響」。

公安機關表示，希望廣大台灣民眾「認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限」，並稱要積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予人民幣5萬至25萬元（約新台幣20萬至100萬元）獎勵。

這篇懸賞通告發布2人的照片、本名與台灣身分證字號，並寫下其行為已觸犯中國「刑法」第103條的規定，涉嫌煽動分裂國家罪。同時通告並指出，對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任，對打擊報復舉報人的將依法嚴懲。

中國大陸以涉犯分裂國家罪立案偵辦沈伯洋，並揚言全球抓捕，陸委會主委邱垂正日前受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1141113