繼泰森後又跳級挑戰世界冠軍！英國重量級拳王一拳KO網紅保羅，開心帶走88億分紅

英國重量級拳王安東尼・約書亞（Anthony Joshua）用了六個回合，才成功擊倒網紅拳擊手傑克・保羅（Jake Paul），讓這場量級差距非常懸殊的表演賽，終於完美落幕。雖然保羅整場比賽、根本無法對約書亞造成傷害，他始終不願正面交鋒、長時間在場上採取跳動閃躲招數，但成功將比賽拖延到第五、第六回合，保羅依然獲得不少粉絲讚揚，同時在Netflix的直播、更成功吸引驚人流量和話題。

從網紅YouTuber轉型拳手的傑克・保羅，前一次挑戰世界拳王，就是那場引發極大話題的對決泰森（Mike Tyson）之戰，此次他更直接跳級打怪，挑戰曾在倫敦奧運、拿下91公斤量級金牌的約書亞，兩人在美國邁阿密卡塞亞中心（Kaseya Center）對決，吸引大批粉絲和眾多名人前往支持。

雖然保羅賽前多次嗆聲放話，要在這場最懸殊對決中，締造「拳擊體壇史上最大冷門」，加拿大饒舌歌手Drake更在開打前重金押注保羅獲勝，但真正進入比賽，保羅卻一直採取閃躲方式，讓約書亞始終無法掌握局勢，直到進入第五回合才風雲變色。

這位兩屆世界冠軍開始精準命中對手，比賽進入第六回合後，保羅面對約書亞數次重擊不斷被擊倒，隨後約書亞追加一記強力的右直拳命中保羅，讓對方無法在裁判讀秒結束前起身，才讓這個看起來相當荒誕的比賽劃下句點。

進入五回合後，保羅頻頻被約書亞擊倒。（美聯社）

英國拳王約書亞和網紅拳手保羅（左）賽前記者會互相嗆聲。（美聯社）

兩屆世界冠軍、奧運金牌約書亞。（美聯社）

現年36歲的約書亞賽後表示，這並不是他表現最好的一場比賽，原先預設目標、就是把保羅逼到角落並傷害他。沒想到花的時間比預期更久，所幸那記右拳終於完成目標。而被擊倒後的保羅，還能自行起身站立，但約書亞強力一拳，卻讓他臉部出現骨折，必須休養數星期才能再次登台比賽。

畢竟從賽前過磅的數據，就清楚反映出雙方足足相差12公斤以上，對保羅來說，他要做的就是不斷拖延時間，甚至能在比賽期間，扎實命中約書亞，保羅採取的後退遊走戰術，不只被場邊觀眾狂噓，甚至連裁判都看不下去，將兩人拉到雷台中間，告訴他們、「現場觀眾不是花錢進場看這種內容！」

這場比賽透過Netflix向全球超過 3億訂閱戶直播，也成功在各大社群引發熱烈討論。

英國拳王約書亞和網紅拳手保羅賽前記者會。（美聯社）

兩屆世界冠軍、奧運金牌約書亞揮拳重擊保羅。（美聯社）

兩屆世界冠軍、奧運金牌約書亞揮拳重擊保羅。（美聯社）

與先前泰森對決一樣，這種表演賽背後都無法忽視那驚人利益，BBC報導中更直接表示，約書亞將拿著他高達2.1億英鎊（約新台幣88.6億元）的分潤，開心地離開邁阿密，接下來這位拳王叫板另一位對手泰森・福瑞（Tyson Fury），要同樣也是世界冠軍的對方和自己來一場真實對決。

事實上，所有人都知道，這場比賽本就不是為了嚴格檢驗約書亞的拳擊能力，而是一場為流量與收入、精心設計的娛樂表演。約書亞賽後受訪時，也非常直白地表示，「我不在乎歷史定位，所謂的傳奇、也不過就存在50年時間而已，這就是我正在做的事！我會一直打下去，直到某天打不動為止。」

