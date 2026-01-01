繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台

繼澳洲在2025年末率先禁止兒童及青少年使用社群媒體後，法國總統馬克宏在新年致詞再度強調，支持對未成年人設下更嚴格的限制，國會將於1月19日審議相關法案，最快9月起全面禁止15歲以下使用社群平台。

根據法國國會規畫，相關法案將於1月19日送交國會辯論，計畫9月新學年起始時生效，屆時所有社群平台將一律禁止向15歲以下者提供任何服務。草案同時提議，向15至18歲青少年實施「數位宵禁」，限制在夜間使用社群平台，並將現行適用於學前至國中階段的校園手機禁令擴大至高中。

該草案由多名和馬克宏同黨的議員提出。內文稱已有大量研究證實，青少年過度接觸電子螢幕帶來顯著風險，包括接觸不當內容、網路霸凌與睡眠障礙等問題，立法有助降低上述結構性傷害。

馬克宏長期主張設立「數位時代的年齡門檻」，2024年就曾呼籲將15歲以下的社群媒體限制擴大至全歐洲。他形容讓孩童毫無防備地加入社群平台，形同「把孩子丟進叢林」；近期他再度將社群媒體管制比擬為法定飲酒年齡，強調訂定明確標準有助家長約束兒女行為。他指出，在情感與認知尚未成熟的年齡階段，社群媒體對青少年並非有益，反而可能放大心理與情緒風險。

法國社會對立法的支持度相當高。去年8月民調顯示，79％家長支持管控未成年人使用社群媒體。國際間也出現類似趨勢，澳洲已於去年12月正式禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球首個採取此類嚴格措施的國家，涵蓋TikTok、Instagram等主要平台；新帳戶一律禁止註冊，既有帳戶亦將停用。

美國則在地方層級推動類似措施，佛州在內的多個州已規定14歲以下不得使用社群平台，部分州也控管未成年人的夜間使用時段。馬來西亞亦表示有意於1月推出規範。西班牙、羅馬尼亞與丹麥等歐洲國家，也已經開始討論較寬鬆版本。