繼澳洲、法國之後 印度擬提案限制「16歲以下」使用社群媒體 !

火報記者 陳銳/報導

隨著各國對社群媒體影響青少年身心健康的討論升溫，印度也加入相關政策辯論，近日，印度總理莫迪所屬陣營的一名盟友近日提出立法構想，主張限制未成年人使用社群媒體平台。

提出法案的國會議員LSK‧德瓦拉亞魯指出，印度青少年對社群媒體的依賴程度日益加深，同時印度也是全球主要的用戶數據來源之一，他認為，國際科技公司藉由大量蒐集印度用戶資料，發展先進的人工智慧技術，卻使相關戰略與經濟利益集中在海外，印度用戶形同成為無償提供數據的一方。

草案規定未滿16歲不得設帳戶，年齡查核由平台負責。Meta、YouTube與X目前尚未回應。圖:unsplash

此項提案出現在多國相繼採取行動的背景下，澳洲已於上月通過法律，禁止16歲以下兒童使用社群媒體；法國國民議會本週亦通過限制15歲以下青少年使用相關平台的法案，英國、丹麥與希臘則仍在評估類似政策。

對於印度可能推動立法，Meta與Alphabet旗下YouTube，以及X平台目前尚未作出正式回應，Meta過去曾表態支持以家長監護為核心的相關法律，但也提醒各國政府在考慮全面禁令時須審慎，避免將青少年引導至安全性更低、監管不足的網站。

根據官方數據，印度目前擁有約7.5億支智慧型手機與超過10億名網路用戶，是全球第二大智慧型手機市場，也是社群媒體平台的重要成長區域，不過，印度現行制度並未對社群媒體設定明確的最低使用年齡門檻。

德瓦拉亞魯提出的《社群媒體（年齡限制與網路安全）法案》全文尚未公開，內容顯示，草案規定16歲以下者不得建立或持有社群媒體帳戶，若被發現違規，相關帳戶須予以停用，同時，法案也將確認用戶年齡的責任交由平台業者承擔。

而雖然該法案屬於私人議員提案，並非由政府部會提出，但在印度國會體系中，這類提案往往能引發實質辯論，並可能影響後續立法方向。