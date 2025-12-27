繼火鍋店後再出招！陸西沙永興島開設新購物中心

大陸西沙群島永興島25日啟用新的商業中心，進一步加強其在這一重要戰略要地的民用存在。根據當地政府資料，三沙市該商業購物中心於25日正式營運，這座面積超過6千平方公尺的綜合設施，是繼去年首家五金行及2023年火鍋餐廳後，大陸在該島的最新民生建設。

永興島25日啟用新的購物中心。 （圖／翻攝微信公眾號「中國三沙」）

《南華早報》26日報導，永興島位於西沙群島約30座島嶼中面積最大者，同時也是三沙市的行政中心所在地。三沙市於2012年在海南省設立，目的是強化大陸對南海的領土主張，管轄範圍涵蓋西沙群島、南沙群島及中沙群島。根據海南統計局數據，截至2024年底，該市常住人口約2200人。

三沙市政府表示，新啟用的商業中心整合購物、餐飲、文化及休閒功能，旨在提升永興島居民以及駐紮當地的民間與軍事人員生活品質。設施內包含超市、速食餐廳、書店及美髮沙龍等服務據點。

大陸在永興島已建置大量公共基礎設施，包括郵局、銀行、氣象站、學校、圖書館、醫院、發電廠及公園等。該島也設有民用與軍用雙重功能的機場，跑道長達3千公尺，可供波音737客機起降，港口則能停泊5千噸級船隻。

北京持續在南海島嶼擴建民間設施，引發對手聲索國越南關切。2023年永興島火鍋餐廳開幕時，河內曾強烈譴責相關活動侵害其對西沙群島的主權主張。

