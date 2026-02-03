繼父裸下體闖房「掀開棉被跨坐少女」還扯下她外褲 繼女驚慌光腳逃早餐店求救

苗栗竹南鎮驚悚案件，少女赤腳逃到早餐店求助，最終法院判繼父2年6個月徒刑。（示意圖，非當事人/pexels）

苗栗縣竹南鎮一名少女在家中險遭酒後繼父侵犯。繼父裸下身跨坐少女身上，還扯下她的外褲，生殖器觸碰到少女大腿，少女驚慌奮力反抗後，趁隙逃到早餐店求助，案件經法院審理，最終判處繼父有期徒刑2年6個月，二審維持原判。

少女驚險逃脫 早餐店員工見證恐懼

事件發生於前年（2024）2月19日，少女的繼父酒後下半身赤裸闖入房間，掀開棉被並跨坐在少女身上，企圖性侵。少女驚慌失措大聲拒絕並推開繼父，趁隙逃出房間。她赤腳衝到附近早餐店，向店員求助。

早餐店員工回憶，少女當時衣著凌亂、神情慌張，幾乎要哭出來，無法完整表達狀況，只能請求協助報警。

法院審理：辯稱「只想摸皮膚」遭駁回

繼父在法庭上辯稱，自己並無性交意圖，只是因酒後意識不清，想觸摸繼女皮膚。他強調多年來與少女生活融洽，甚至幫忙接送上下學，並表示事後深感懊悔。

然而，法官認為其行為已顯示出持續企圖性交的意圖，不能因未遂而免責，最終判處有期徒刑2年6個月。繼父不服上訴，但二審法官仍駁回，維持原判。

性侵未遂案件在司法實務上如何認定？

法官指出，雖然未完成性交，但行為過程已展現明顯意圖，足以構成犯罪。此案也再次引發社會對「家庭安全」與「未成年保護」的討論。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

