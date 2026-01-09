繼父離開7分鐘 陸12歲童溺斃100公分淺池

12歲男童在僅100公分深的溫泉池中不幸溺水身亡。（示意圖／Pixabay）





中國雲南昭通市一名12歲男童在溫泉池中泡湯時意外溺亡。據悉男童身高接近140公分、身上還套著兩個游泳圈，卻仍在水深僅約100公分的池中溺水，最終搶救無效身亡。事故發生時，陪同的繼父僅短暫離開現場，回頭卻已釀成無法挽回的悲劇。

池深僅100公分仍釀悲劇

事發於元旦假期期間，男童隨家人前往昭通市旅遊，1月3日晚間用餐後，一家人前往當地溫泉會館泡湯。當時，母親帶著妹妹前往女性浴區，繼父則陪同男童進入男性溫泉池。由於現場水深不高，且男童身上配戴兩個游泳圈，池邊也可見工作人員與其他遊客，家屬一度認為安全無虞。

廣告 廣告

繼父隨後前往淋浴間簡單沖洗，短暫離開現場約7至10分鐘。未料再度返回時，卻發現男童已被其他民眾拉上岸並實施心肺復甦，現場情況令人錯愕。

家屬盼查明真相

男童送醫後持續搶救，仍於1月5日宣告不治。對於男童為何會在淺水池中溺水，家屬表示難以理解。另據《瀟湘晨報》報導，家屬質疑現場安全管理與照看責任，強調「真相比賠償更重要」，拒絕業者提出的20萬（約新台幣88萬元）賠償方案，希望釐清事發經過。

目前警方初步認定為意外事件，詳細溺水原因仍有待進一步調查。涉事溫泉會館則低調回應，表示將配合相關單位處理後續事宜。

更多東森新聞報導

楊梅休息站再傳憾事！匝道設計改了又改 4年15起事故

F-16戰機花蓮夜訓失聯！已是近5年來第8起事故

深坑工安意外！ 司機卸貨遭鋼板重壓爆頭慘死

