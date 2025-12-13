繼白宮宴會廳後 川普最新的「整建」目標：華府公立高爾夫球場

2025年7月29日，川普在蘇格蘭亞伯丁，為川普集團新開幕的高球場開球。美聯社



繼大興土木在白宮新建豪華宴會廳後，美國總統川普又有了新的改造目標：華府的高爾夫球場。

白宮宴會廳工程和華府高爾夫球場有何關係？

美國《華爾街日報》12日獨家報導，宴會廳工程拆除了具歷史的白宮東廂，產生的大量土方必須找地方處理。知情人士透露，幕僚一度提出將這些土方運往緊鄰白宮的橢圓形草坪（Ellipse），用來墊高地勢，好讓川普明年在白宮南草坪舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）鐵籠賽時，擁有更佳觀賞視野。

不過，內政部長柏根（Doug Burgum）提出了一個更具策略性的方案：何不把土方運到川普有意整建的東波多馬克高爾夫球場（East Potomac Golf Links）？該處屬於公共高爾夫設施，地勢低窪，若要重新設計，勢必需要填土，才能高於波多馬克河的洪氾水位。

2025年10月23日，美國白宮東廂正進行拆除工程，一名男子在臨時土方堆旁揮著高爾夫球桿。路透社

知情人士指出，川普聽後直呼這個想法「太棒了」。

近幾個月來，川普將焦點放在整建華府的公立高爾夫球場，其中東波多馬克球場更是首要目標。

川普12日在白宮橢圓形辦公室接受《華爾街日報》專訪時表示：「如果要做，我們就要它做得非常漂亮。」

川普想改造華府公立高球場？

在推動過程中，川普也試圖將原本取得聯邦政府租約、負責主導整建並確保市立球場價格親民的非營利組織「國家高爾夫球場信託」（National Links Trust）排除在外。川普的這個興趣已引發華府高爾夫圈部分人士的憂慮，他們私下擔心，川普若將球場打造為世界級場地，可能推升費用，反而讓一般市民更難使用。

川普則表示，若由他接手管理，華府居民的收費將低於其他球客。

這是川普試圖在首都地區留下個人印記的最新行動。他曾呼籲整頓公園、清除無家可歸者營地、粉刷塗鴉，也提議在阿靈頓國家公墓附近的圓環興建拱門。

近日，川普還與高爾夫傳奇人物尼克勞斯（Jack Nicklaus）會面，討論重新設計位於馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）的高爾夫球場。

此外，川普也向《華爾街日報》表示，政府正在審查國家廣場倒影池（Reflecting Pool）的整建投標案。

知情人士指出，今年稍早，川普政府指示負責管理東波多馬克球場及另外兩座歷史性公共球場的國家高球場信託，必須接受白宮東廂拆除工程產生的土方，否則將被認定違反與聯邦政府簽訂的租約。該組織同意後，卡車開始將成堆土壤傾倒在東波多馬克其中一座球場中。

川普政府出手：指控高球場管理方違約、政府將接管

但近幾週來，川普政府與國家高球場信託的關係惡化。內政部通知該組織已違反租約條款，隨後正式發出違約通知。知情人士指出，這一步驟可能導致租約終止。

川普告訴《華爾街日報》，若該組織未在本月底前解決違約問題，球場將由川普政府接管。這將讓川普更容易推動他對位於河岸黃金地段之東波多馬克球場的構想。

國家高球場信託持有為期50年的租約，負責修復並營運華府3座公立高爾夫球場，分別為東波多馬克、岩溪公園高爾夫球場（Rock Creek Park Golf）及朗斯頓高爾夫球場（Langston Golf Course），其中朗斯頓對非裔高爾夫球手具有重要歷史意義。

該組織的核心使命是，讓更多無力負擔高昂費用和會員費的人也能參與這項精英運動。東波多馬克的果嶺費從青少年球員9美元起，到最高47美元不等。

這家非營利組織在川普第一個任期時被國家公園管理局選中，負責翻新老舊的高爾夫球場，已履行五年租約。這三座球場都已被列入國家史蹟名錄。

2024年，國家高球場信託啟動「國家首都計畫」（Nation’s Capital Project），並邀請多位頂尖高爾夫球場設計師提供諮詢，設計師皆無償投入。該組織已花費5年時間完成國家公園管理局的合規與許可程序，岩溪球場的施工現正進行中。

國家高球場信託發言人表示：「我們恭敬地不同意外界將我們描述為違約的說法。我們感謝總統對華府高爾夫球場的關注，並期待有機會與政府合作，改善這些具歷史意義的設施。」

雙方仍持續進行溝通，一些華府高球圈人士希望川普能繼續與該組織合作。

川普對球場改造計畫興趣濃厚「政府來做」

不過，川普已釋出不願合作的訊號。他說：「我認為我們想做的，是打造一個不同的東西，並且由政府來興建。」

今年稍早，川普政府也曾找機會讓這位熱愛小白球的總統親自參與整建。春季時，現任內政部首席法律顧問多佛邁爾（William Doffermyre）曾接觸國家高球場信託官員，探詢他們是否可讓川普參與計畫及募資。

8月1日，川普召集一些高級顧問開會，討論華府公共球場的未來，包括美國聯邦檢察官、也是他的球友克雷頓（Jay Clayton），前政府官員德斯特凡諾（Johnny DeStefano），時任高級顧問布多維奇（Taylor Budowich）以及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。

揣摩上意 內政部長端「職業級球場」構想

知情人士指出，柏根在會中提出打造一座職業級球場的構想，並建議命名為「華盛頓國家高爾夫球場」（Washington National Golf Course）。

會議的討論點多集中在東波多馬克球場。該球場沿波多馬克河而建，可眺望新興高級開發區的碼頭區（Wharf），而且幾乎每一洞都能看到華盛頓紀念碑。

知情人士透露，川普在會議中形容球場看起來破敗不堪，路過的車輛都能看到圍欄搖搖欲墜。

柏根在橢圓形辦公室以擴音電話向《華爾街日報》表示，東波多馬克球場「完全失修」，並補充說，川普希望將其「回到最初的構想，也就是成為全美最頂級的市立高爾夫球場，就在我們的首都」。

2025年10月24日，美國華府的東波多馬克高爾夫球場正進行整修工程，工人架設圍籬。美聯社

知情人士指出，川普有意邀請美國高爾夫球場設計師法吉歐（Tom Fazio）為東波多馬克新球場操刀，他也曾向美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）執行長莫納漢（Jay Monahan）表示，希望未來幾年在華府地區舉辦職業高爾夫賽事。

川普政府官員表示，國家高球場信託的行動速度不夠快，在翻新工程方面進展不足，因此違反租約。

非營利組織急提解方「讓華府高爾夫再次偉大」

為強化與總統的關係，國家高球場信託近期向川普政府提出一份名為「讓華府高爾夫再次偉大」（Make DC Golf Great Again）的提案，內容包括成立特別監督委員會。

知情人士表示，該委員會建議由川普擔任主席，成員包括美國職業高爾夫球員協會（PGA of America）前執行長沃夫（Seth Waugh），奧古斯塔國家高爾夫俱樂部主席里德利（Fred Ridley），PGA巡迴賽執行長莫納漢，以及職業球星伍茲（Tiger Woods）。該提案已提交內政部。

川普集團（Trump Organization）在全球擁有十多座豪華高爾夫球場，其最新一座位於蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen），明年夏天果嶺費將超過750美元。

高爾夫是川普的熱愛之一。他經常在週末前往佛州或維吉尼亞州的自家球場打球，也與高爾夫界人士保持聯繫。知情人士透露，他還曾邀請職業球員狄倉波（Bryson DeChambeau）到白宮作客過夜。

